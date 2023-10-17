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В Москве мать 15 детей стала фигуранткой дела о торговле людьми

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Фото: РИА Новости/Мария Девахина
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В Москве по подозрению в торговле людьми задержаны 47-летняя женщина и ее сообщница. Об этом 17 октября сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Проверку в отношении женщины надзорный орган начал после получения из больницы информации о выявлении в крови восьмилетнего мальчика запрещенного к применению при его заболевании лекарства. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.

Было установлено, что всего на воспитании у женщины находятся 15 несовершеннолетних детей.

«Согласно документам, представленным женщиной, и ее показаниям, двое детей 2015 г.р., а также дети 2016, 2018, 2019 г.р. приходятся женщине родными. С ее слов, трое детей рождены с помощью суррогатной матери, а мальчика 2018 г.р. и девочку 2019 г.р. родила самостоятельно за пределами Москвы», — уточнили в прокуратуре.

Однако установлено, что с 2010 года после операции женщина не могла рожать детей. При этом факт отсутствия родства между фигуранткой и ее пятью детьми подтвержден заключением генетической экспертизы.

При регистрации двух детей в органы ЗАГС она представила подложные документы. По данным прокуратуры, женщина могла купить малолетнего мальчика и девочку.

Возбуждено уголовное дело по пп. «а, б, з» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов»). В скором времени решится вопрос по избранию задержанной меры пресечения.

Кроме того, по информации источника «Известий», женщина умышленно давала детям лекарства, чтобы они не выздоравливали.

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В августе суд в Москве начал рассматривать уголовное дело в отношении трех женщин, обвиняемых в продаже младенца на севере столицы. Фигурантки признали свою вину.

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