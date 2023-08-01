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Обвиняемые в продаже младенца в Москве женщины предстанут перед судом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Три женщины, обвиняемые в продаже младенца на севере Москвы, предстанут перед судом. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает столичное следственное управление Следственного комитета в своем Telegram-канале.

«Тимирязевским межрайонным следственным отделом СУ по Северному административному округу главного СУ СК РФ по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении трех женщин 1977, 1984, 1993 годов рождения. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «б,з» ч.2 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми»)», — говорится в сообщении.

По данному делу были назначены и проведены судебные экспертизы, в том числе молекулярно-генетическая и медицинская. Их результаты в совокупности с иными доказательствами полностью подтверждают факт совершения преступления обвиняемыми, говорится в сообщении СК. Кроме того, в ходе допроса женщины признали свою вину. Сейчас они находятся под стражей.

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18 мая пресс-служба СУ СК по Москве сообщила, что 8 мая в Твери 29-летняя женщина родила девочку, которую 15 мая три женщины продали в одном из столичных торговых центров. Покупательница была «подставной» и действовала в рамках «оперативного эксперимента». Злоумышленницы получили на руки 65 тыс. рублей и составили расписки о получении денежных средств, после чего их задержали правоохранители.

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