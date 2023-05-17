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На севере Москвы три женщины продали новорожденную за 60 тыс. рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Три женщины продали новорожденную девочку на севере Москвы за 60 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-центре столичного Следственного комитета, в среду, 17 мая, ведомство начало доследственную проверку по данному факту.

В понедельник, 15 мая, три женщины в торговом центре пытались продать девочку 2023 года рождения. Женщина, отдавшая деньги за ребенка, действовала в рамках оперативно-разыскного мероприятия «Оперативный эксперимент».

После получения средств злоумышленницы были задержаны правоохранителями. На данный момент Тимирязевский межрайонный следственный отдел СУ по САО главного управления СК РФ начал доследственную проверку.

Сейчас следователи опрашивают очевидцев, изучают записи камер видеонаблюдения для установления всех деталей произошедшего. Жизни ребенка ничего не угрожает, он помещен в специализированное медицинское учреждение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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25 марта в Наро-Фоминске была задержана женщина, подозреваемая в переправке детей за границу для последующей продажи. Задержанная уже была фигуранткой дела о продаже детей. В тот же день суд вынес подозреваемой обвинение по ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми»).

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