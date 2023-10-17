В Москве у матери 15 детей прошли обыски по делу о торговле людьми

В Москве прошли обыски у задержанной по подозрению в торговле людьми 47-летней жительницы города Юлии Л., которая воспитывала 15 детей. Об этом во вторник, 17 октября, сообщили члены семьи женщины.

По словам сына и матери фигурантки дела, обыски в квартире прошли непосредственно перед ее задержанием.

Родные Юлии отрицают совершение ею вменяемого преступления. Они также отрицают информацию о том, что женщина давала одному из детей препараты, из-за которых он не выздоравливал. По их словам, обследования детей ничего подобного не выявили.

Кроме Юлии по делу о торговле людьми была задержана еще одна женщина — Наталья П. Мать Юлии рассказала, что Наталья является организатором приютов и центров помощи детям и имеет не менее 400 благодарственных писем о своей деятельности.

О задержании фигурантки и ее 44-летней сообщницы стало известно ранее в понедельник, 16 октября. Проверку в отношении подозреваемый прокуратура начала после получения информации из больницы о выявлении в крови восьмилетнего мальчика запрещенного к применению при его заболевании лекарства.

На основании этого было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Было установлено, что всего на воспитании у женщины находятся 15 несовершеннолетних детей. С ее слов, трех из них родила суррогатная мать, а двух младших она родила сама в 2018 и 2019 годах. Однако установлено, что после операции с 2010 года женщина не могла родить ребенка. При этом факт отсутствия родства между ней и пятью детьми подтвержден заключением генетической экспертизы.

Прокуратура полагает, что женщина могла купить малолетнего мальчика и девочку. Возбуждено уголовное дело по пп. «а, б, з» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов»). В скором времени решится вопрос об аресте подозреваемой.

Позднее в этот же день источник рассказал «Известиям», что только два ребенка из 15 оказались для задержанной родными. По его данным, им 26 и 29 лет. Источник также добавил, что женщина давала детям препарат «Глибенкламид», который принимают при сахарном диабете. Она делала это, чтобы дети не выздоравливали.