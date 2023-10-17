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Опубликовано видео обысков у матери 15 детей по делу о торговле людьми

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Фото: скриншот
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Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемой в торговле людьми 47-летней москвички Юлии Л., видео 17 октября поступило в распоряжение «Известий».

Как следует из кадров, следственные действия проводились в двух квартирах. Первая квартира фактически захламлена одеждой, для их хранения нет шкафов. На кухне находятся несколько кальянов, в одной из комнат стоит сушилка для белья, где висит одежда.

Дети проживают во второй, большей по площади, квартире, где также прошли обыски. Кровати для несовершеннолетних устроены в несколько ярусов. На кадрах видны около десяти детей школьного и дошкольного возраста.

Ранее во вторник стало известно, что полицейские в Москве задержали женщину, которая воспитывала 15 детей. Ее сообщница, 44-летняя Наталья П., на иждивении у которой также находились 15 детей, является создательницей приюта попавших в трудные жизненные обстоятельства матерей.

Наталья помогала с регистрацией детей на имя Юлии. Предполагается, что женщины могли забирать малышей у матерей из приюта, а затем оформляли их на себя.

На основании этого было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, так как Юлия давала одному из детей лекарства, которые ухудшали его состояние.

Было установлено, что всего на воспитании у женщины находятся 15 несовершеннолетних детей. С ее слов, трех из них родила суррогатная мать, а двух младших она родила сама в 2018 и 2019 годах. Однако установлено, что после операции с 2010 года женщина не могла родить ребенка. При этом факт отсутствия родства между нею и пятью детьми подтвержден заключением генетической экспертизы.

Бабки за детку: почему мать 15 детей обвинили в торговле людьми
Экспертиза ДНК выявила, что ни один ребенок москвички Юлии Логиновой не приходится ей родным

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пп. «а», «б», «з» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов»).

В этот же день источник «Известий» рассказал, что только два ребенка из 15 оказались для задержанной родными. По его данным, им 26 и 29 лет. Источник также добавил, что женщина давала детям препарат «Глибенкламид», который принимают при сахарном диабете. Она делала это, чтобы дети не выздоравливали.

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