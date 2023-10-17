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В Пентагоне подтвердили подготовку 2 тыс. военных к переброске на Ближний Восток

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Фото: Global Look Press/US Navy
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Пентагон приказал 2 тыс. военных подготовиться к развертыванию сил на Ближнем Востоке в связи с нападением на Израиль палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщили в американском оборонном ведомстве во вторник, 17 октября.

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, выступая на брифинге, отметила, что в настоящий момент решение о переброске сил еще не принято. Ранее в этот день ведомство опубликовало официальное письмо с информацией о приведении американских военных в состояние повышенной готовности.

«Сегодня министр [обороны США Ллойд] Остин привел около 2 тыс. человек личного состава и ряд подразделений в состояние повышенной готовности посредством приказа о подготовке к развертыванию, что увеличивает способность министерства обороны быстро реагировать на меняющуюся обстановку безопасности на Ближнем Востоке. На данный момент никаких решений о вводе каких-либо сил принято не было», — говорится в заявлении Сингх.

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Ранее, 16 октября, телеканал Fox News сообщил, что Остин отдал приказ войскам быть готовыми в случае необходимости выдвинуться на территорию Ближнего Востока. При этом отмечалось, что армия США не будет принимать участие в военных действиях. Войска планировалось отправить исключительно в целях медицинской помощи и проведения консультаций для Вооруженных сил Израиля.

До этого, 13 октября, CNN со ссылкой на источники сообщил, что США начали подготовку 26-го экспедиционного корпуса морской пехоты к возможному развертыванию в близком к Израилю районе для усиления позиции американских войск. Отмечается, что подразделение состоит из более чем 2 тыс. морских пехотинцев и представляет собой силы быстрого реагирования, которые способны поддержать крупномасштабную эвакуацию и оказать гуманитарную помощь.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян насчитывается 4.2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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