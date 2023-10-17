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В ГД назвали бездоказательным обвинение в адрес КНР в поломке Balticconnector

Депутат Чепа назвал бездоказательным обвинение в адрес КНР в поломке Balticconnector
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Фото: Lehtikuva/Mikko Stig/via REUTERS
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Заявление о том, что к повреждению газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией якобы может быть причастно китайское судно — бездоказательно. Об этом в разговоре с «Известиями» заявил 17 октября депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Бездоказательных заявлений вообще не должно быть, в чью бы сторону эти заявления не были направлены. Очевидно, влияет то, что уже все привычные нормы соблюдения законов нарушаются на протяжении многих лет», — отметил Чепа.

По его словам, сегодня многие политики пренебрегают обязательством ссылаться на определенные договоры и нормы законов.

Кроме того, депутат напомнил, что в причастности к повреждению Balticconnector также были бездоказательные обвинения и в сторону России.

Ранее эстонская газета Postimees написала, что к повреждению Balticconnector якобы может быть причастно судно КНР. Данные сайта морской аналитики Marine Traffic, которые привело издание, показали, что в день аварии к газопроводу очень близко подошел контейнеровоз Newnew Polar Bear, ходящий под флагом Гонконга. При этом других данных приведено не было, а эстонские власти еще не обращались к Пекину на дипломатическом уровне.

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8 октября эстонско-финский подводный газопровод Balticconnector был перекрыт из-за подозрений на утечку. Операторы двух стран в ночь на 8 октября заметили необычное падение давления в магистрали. Позднее, 16 октября, канцлер эстонского министерства иностранных дел Йонатан Всевиов заявил, что обстоятельства повреждения газопровода будут установлены в скором времени, отметив, что за нарушением работы Balticconnector стоят действия человека.

Тогда экономист из Эстонии Леонид Цингиссер заявил «Известиям», что в стране повреждение газопровода преподносится как недружественный акт со стороны РФ. По его мнению, такой «политический экшен» нужен сейчас для отвлечения внимания от внутренних проблем государства.

При этом 13 октября президент РФ Владимир Путин назвал чушью собачьей заявления о причастности России к повреждению газопровода.

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