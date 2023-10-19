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Бесконечные подземелья: какой окажется игра Endless Dungeon

Проект сочетает в себе одиночный и кооперативный режимы
Фото: SEGA
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Французская студия Amplitude Studios 19 октября выпускает шутер Endless Dungeon («Бесконечное подземелье»). Издает игру японская SEGA, известная всему миру благодаря «Сонику» и «Супер Марио». Впервые создатели анонсировали Endless Dungeon в 2020 году. Она станет частью программы Sega OpenDev, в рамках которой избранные геймеры смогут оценить целевые сценарии и оставить свой отзыв разработчикам. Каким окажется многопользовательский шутер — разбирались «Известия».

Геймплей и сюжет

В Endless Dungeon игроку предстоит управлять отрядом из трех персонажей, исследующих заброшенную космическую станцию. На момент релиза в игре будет восемь игровых персонажей, каждый из которых обладает уникальным оружием, навыками и способностями. Если игрок проходит испытания в одиночку, он берет на себя прямой контроль только над одним персонажем, двумя другими управляет искусственный интеллект.

Фото: SEGA

Игра поддерживает кооперативный многопользовательский режим, позволяющий работать в команде до трех человек по Сети. Одиночный и многопользовательский режимы дополняют друг друга. Если второй способствует общению с игровым сообществом, то первый потребует от игроков самостоятельного тактического и пространственного мышления и использования особенностей персонажей в полной мере.

Endless Dungeon сосредоточена на двух ключевых элементах: защита и исследование. Цель космического отряда — защищать Кристалл-Бота и сопроводить его к ядру космической станции. В игре представлено 10 различных уровней, и каждый этаж космической станции генерируется внутриигровыми алгоритмами. Исследуя мир, игроки найдут новые комнаты, в которых есть генераторы, дающие им новые ресурсы, включающие еду и медикаменты. Хотя игра ведется в режиме реального времени, ресурсы будут предоставлены игроку только тогда, когда он откроет дверь нового уровня.

Фото: SEGA

Endless Dungeon включает в себя элементы жанра roguelike-game. Характерными особенностями классического roguelike являются генерируемые случайным образом уровни, пошаговость и необратимость смерти персонажа — в случае гибели игрок не может загрузить игру и должен начать заново. Многие roguelike выполнены в декорациях эпического фэнтези под влиянием настольных ролевых игр наподобие Dungeons & Dragons.

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Игровые персонажи

В игре ожидается восемь героев. Зед — наемница, разрывающая противников на куски горячим свинцом. Для урона она использует мини-пистолет и специальные наплечники, которые способны воссоздавать звуковые удары. Робот-шериф Бункер охраняет правопорядок. Персонаж по имени Блейз был частью бандитской банды, которая искала космическую станцию. Чтобы завладеть ее сокровищами, он наносит урон и сдерживает врагов с помощью взрывчатки.

Фото: SEGA

Шрум — бывшая гробовщица, ставшая в итоге медиком, она оберегает отряд своей коллекцией целительных трав и благовоний. Шрум поддерживает здоровье группы и повышает ее защитные характеристики в длительных боях с монстрами. Комбрад — бывший военный робот, страдающий амнезией. В прошлом робот восстал против своих создателей. Это герой поддержки, наносящий урон; кроме того, он способен ремонтировать оружие. Еще один герой поддержки — Фасси, он снабжает героев напитками, повышающими их эффективность. Оставшихся двух героев авторы проекта пока не раскрыли. «Персонажи со временем становятся сильнее, точнее, им постепенно предоставляется всё больше и больше возможностей опробовать себя в бою посредством метапрогресса. Все эти предметы и улучшения приобретаются в салоне на различных стендах за две метавалюты, лом и ячейки, которые вы зарабатываете от прохождения к забегу», — рассказал порталу GamingBolt креативный директор Endless Dungeon Жан-Максим Норис.

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Салон — это место, где герои возрождаются каждый раз, когда умирают, пытаясь добраться до ядра станции. В салоне игроки могут встретиться с Барменом (пассивные улучшения с помощью напитков), Слесарем (информация о станции), Незнакомцем (стартовые сундуки), Архивариусом (информация о станции) и Оружейником (улучшения героев и салона, приспособления для оружия). Их стенды будут открываться постепенно по мере того, как игрок продвигается глубже в космическую станцию.

Фото: SEGA

Системные требования

Amplitude Studios ограничила свою деятельность на территории России, поэтому приобрести игру официально через Steam не получится. Однако решить эту проблему поможет покупка ключей-активации на маркетплейсах или смена региона в аккаунте и использование карт зарубежных банков. Игра доступна на PC, консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S, на Nintendo Switch тайтл выйдет позже. Системные требования для установки Endless Dungeon на портативный компьютер:

— ОС Windows 7 64-разрядная или Windows 10 64-разрядная;

— процессор Intel Core i5 4-го поколения для ПК, AMD FX-8370 или другой процессор AMD Ryzen для ПК;

— оперативная память — 8 Гб;

— место на диске — 10,6 Гб;

— видеокарта NVIDIA GTX 760 или AMD R9 280.

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Учитывая сложность уровней и множество испытаний, которые пользователь не пройдет с первого раза, для полного завершения «Бесконечного подземелья» потребуется от 20 до 30 часов. Чтобы пройти от начала до ядра (последний уровень) потребуется от двух до четырех часов.

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