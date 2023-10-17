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Как проверить купюру на подлинность в магазине или банке

Подлинность купюры можно определить визуально или в приложении
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Отличить подлинную денежную купюру от поддельной без специального оборудования достаточному сложно. Невооруженным глазом можно разглядеть лишь некоторые элементы защиты. Однако есть несколько способов, которые точно укажут на фальшивку. О том, как понять, что банкнота ненастоящая, рассказывают «Известия».

Какие купюры чаще всего подделывают

Российские банкноты обладают высокой степенью защищенности. Но это не останавливает фальшивомонетчиков от подделок. По словам генерального директора «Гознака» Аркадия Трачука, чаще всего подделывают банкноты 1 тыс. и 5 тыс. рублей.

При этом он исключил роста подделок с выходом новых банкнот этих номиналов, который запланирован в ближайшие несколько лет.

Трачук пояснил, что подделывать новый дизайн не выгодно, когда есть хорошо знакомый старый. К тому же новый дизайн выходит с улучшенными защитными признаками, на которые россияне наверняка обратят внимание.

Где попадаются фальшивые купюры

Обзавестись фальшивыми купюрами вероятнее всего там, где за подлинностью денег особо не следят. Например, на вещевых и продуктовых рынках, на заправках, в придорожных кафе и небольших магазинах в спальных районах.

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Иногда фальшивые деньги сбывают сами продавцы под предлогом проверки. В МВД рассказали, что часто эта схема выглядит так: продавец уходит с купюрой покупателя в другое помещение, а по возвращении заявляет, что деньги фальшивые. Об этом факте следует сразу же сообщить в полицию, заручившись поддержкой свидетелей.

Когда берете сдачу в сомнительных местах или получаете деньги от подозрительных людей, не поддавайтесь суматохе и внимательно изучите купюру.

Как распознать фальшивую купюру

Самый простой способ выяснить подлинность купюры — на ощупь. Как рассказал «Известиям» гендиректор компании AtreIdea Сергей Белов, на подлинных банкнотах есть тактильные элементы, например, рельеф и волокна, которые чувствуются сразу. Поддельные же купюры часто гладкие, с пластиковым эффектом.

Кроме того, распознать фальшивую банкноту можно, сравнив ее с купюрой того же номинала. Настоящие купюры должны иметь сходные размеры, цвета и детали. Так, на купюрах есть специальная защитная нить шириной 1 мм. А рассмотрев их под лупой, можно увидеть, что каждая банкнота имеет спрятанный микротекст с ее номером или бескрасочное тиснение.

Также для проверки бумажных денег можно воспользоваться мобильным приложением «Банкноты Банка России», разработанным Центробанком. Оно позволяет достаточно точно распознать подделку без специального оборудования.

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Что делать с фальшивой купюрой

Проверять деньги на подлинность лучше до того, как они попадут в кошелек. Если есть сомнения, от банкноты лучше сразу отказаться или попросить заменить на другую. В случае, когда фальшивые деньги всё же оказались на руках, не нужно пытаться избавиться от них любым способом, так как за это предусмотрена уголовная ответственность (ст. 186 УК РФ).

Управляющий партнер юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин в беседе с «Известиями» подчеркнул, что даже если в магазине не распознают фальшивку, подмена вскроется в банке — и тогда уже правоохранительные органы будут разбираться, кто и зачем расплатился фальшивкой. Лучше отнести банкноту на бесплатную экспертизу в банк.

Однако, как указал эксперт, если подтвердится, что купюра поддельная, возместить деньги не получится. Самый же верный на сегодня способ не натолкнуться на подделку — использовать банковскую карту.

Ранее «Известия» писали, что Цетробанк планирует обновить дизайн банкнот шести номиналов. Так, 2023 году в обращение поступят новые 1000 и 5000 рублей, а в следующем году появятся модернизированные 500 рублей.

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