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Новая банкнота 5000 рублей — что изображено, как выглядит

Центробанк презентовал новую купюру номиналом 5000 рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Банк России презентовал купюру 5000 рублей образца 2023 года с обновленным дизайном. Она сохранила прежнюю красно-коричневую окраску, но теперь вместо Хабаровска на ней изображены Екатеринбург и достопримечательности Урала. Чем еще отличается новая купюра, рассказывают «Известия».

Что изображено на купюре 5000 рублей

Изображение банкноты представил на пресс-конференции 16 октября зампред Центробанка РФ Сергей Белов. Трансляция велась в группе регулятора в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня мы представляем сразу две банкноты — это обновленная банкнота 1000 и 5000 рублей», — сказал он.

Как пояснил Белов, в основу нового дизайна лег «федеральный» принцип. Так, на новой пятитысячной купюре собраны знаковые места Уральского федерального округа. Основной элемент композиции на лицевой стороне — стела «Европа – Азия» в Екатеринбурге, которая служит символической границей между двумя частями света.

На оборотной стороне расположены памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стела «66 параллель», второе ее название — стела «Полярный круг», в Салехарде.

«На втором плане — объекты, отображающие промышленный потенциал Урала», — описал купюру зампред ЦБ.

Что могло появиться на купюре 5000 рублей

Концепцию модернизации купюры номиналом 5000 рублей Центробанк утвердил еще в конце июня 2022 года. Работа над эскизом велась совместно со специалистами из Гознака.

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Незадолго до презентации регулятор показал возможные варианты дизайна. Помимо стелы и других объектов, которые появились на купюре, также были предложены Уральский хребет, обзорная панорама Екатеринбурга, плотина на реке Исеть и дом Севастьянова, часто именуемый малахитовым теремом уральской столицы.

С описанием художественного оформления можно будет ознакомиться, наведя камеру смартфона на QR-код, расположенный в нижней части лицевой стороны 5000-рублевой банкноты.

Чем еще отличаются новые 5000 рублей

Помимо дизайна изменилась и система нумерации банкнот. Ранее в Центробанке рассказали «Известиям», что каждой бумажной купюре присвоят уникальный код, что позволит сделать проще учетные операции и снизить число ошибок при считывании серии и номера купюры.

Помимо этого, новые бумажные деньги более устойчивы к загрязнению и имеют улучшенную защиту от подделок. На лицевой стороне банкноты расположили несколько фрагментов голографической нити. А на оборотной внедрили защитные волокна двух типов — цветные, красного и синего цветов, и серые.

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Когда выйдет новая купюра 5000 рублей

Модернизированные 5000 рублей заменят банкноты старого образца по мере их износа. Сейчас купюра номиналом 5000 рублей самая популярная. В общем числе банкнот ее доля за 2021 год увеличилась с 31 до 33%. Второе место — у 1000-рублевой купюры.

По словам Белова, замена одних купюр на другие продлится довольно долго. Он отметил, что запас старых банкнот большой и платежный оборот прежде всего будет пополняться ими.

В ЦБ уточнили, что одновременно будет адаптироваться и ПО для банкоматов, чтобы они принимали купюры нового образца. По расчетам регулятора, полностью процесс обновления денег завершится до 2035 года.

Ранее «Известия» писали, что в 2022–2025 годах планируется обновить дизайн шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Модернизированные 500 рублей выпустят в следующем году, а в 2025 году поступят в обращение 10 и 50 рублей.

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