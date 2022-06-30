В ЦБ утвердили концепцию обновленных купюр номиналом 1000 и 5000 рублей

Совет директоров Центрального банка России утвердил концепцию модернизации купюр номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя регулятора Сергей Белов.

«Сейчас идет работа над эскизом совместно с коллегами из «Гознака», — сказал он.

Ранее в этот день Центробанк представил новую банкноту в 100 рублей. На ее лицевой стороне изображена столица России, на обратной — мемориал советскому солдату в Ржеве.

Как рассказали «Известиям» в Центробанке 28 июня, изменится и система нумерации. Каждой банкноте разных номиналов присвоят уникальный код, что упростит многие учетные операции и позволит до 10 раз уменьшить количество ошибок при считывании серии и номера купюры машинами. Выпущенные денежные знаки будут более устойчивы к загрязнению, а также у них будет улучшенная защита от подделок.

Регулятор в конце марта прошлого года заявил о планах выпустить модернизированные банкноты шести номиналов с новым дизайном в 2022–2025 годах.