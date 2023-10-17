Реклама
Прямой эфир
Экономика
Правительство утвердило список стран для доступа иностранцев к финрынку РФ
Мир
Армения предложила Азербайджану обменять пленных по принципу «всех на всех»
Мир
Путин встретился с Си Цзиньпином перед форумом «Один пояс — один путь»
Общество
ФСБ задержала совершившего несколько диверсий по заданию СБУ жителя Орла
Мир
Турция ведет переговоры с ХАМАС об освобождении заложников
Мир
Пашинян заявил о намерении Армении углублять сотрудничество с ЕС
Политика
Госдума приняла в I чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Мир
Путин на встрече с Орбаном указал на развитие отношений РФ и Венгрии
Мир
Король Иордании заявил о риске расширения палестино-израильского конфликта
Армия
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полет над Японским морем
Мир
Путин встретится в Китае с премьер-министром Пакистана
Мир
Япония выделит $10 млн в качестве гуманитарной помощи населению сектора Газа
Мир
Путин заявил о развитии отношений РФ и Вьетнама в положительном ключе
Экономика
Курс доллара на открытии торгов снизился до 97,2 рубля
Сюжет:

Лидер Ирана предупредил о возмездии мусульман за атаки Израиля

Хаменеи: если преступления Израиля продолжатся, никто не остановит мусульман
0
Фото: Global Look Press/Iran'S Supreme Leader
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил о гневе мусульман, вызванном агрессивными действиями Израиля в отношении жителей сектора Газа. Его речь об этом на собрании представителей элиты и высших научных талантов страны приводит агентство Tasnim во вторник, 17 октября.

По словам иранского лидера, если бомбардировки Газы продолжатся, мусульмане всего мира дойдут до исступления и их уже ничто не сможет остановить, отмечает «Газета.Ru».

«Мусульманские страны и даже немусульманские люди мира знают о продолжающихся преступлениях [Израиля]. <…> если эти зверства продолжатся, мусульмане всего мира и силы сопротивления потеряют терпение и не будет возможности остановить их», — сказал Хаменеи.

Он назвал нынешние действия Израиля в Палестине «явным преступлением и открытым геноцидом на глазах всего мира». При этом он подчеркнул необходимость прекращения бомбардировок, а также упомянул конкретную роль Соединенных Штатов Америки в выработке политики действий Израиля.

Иранский лидер добавил, что Исламская Республика должна ответить на действия Израиля.

«Мы должны ответить, мы должны отреагировать на то, что происходит в Газе. Мирные жители [палестинского анклава] голодают и каждый день умирают сотнями», — отметил Хаменеи.

От сотворения до разрушения мира: что делят Израиль и Палестина
Конфликт на Ближнем Востоке разгорается с новой силой

Ранее, 15 октября, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что конфликт на Ближнем Востоке может разрастись, если Израиль не прекратит атаки на население сектора Газа. Он подчеркнул, что США призывают другие страны проявлять сдержанность, однако сами не соблюдают данную рекомендацию и только усиливают всестороннюю поддержку израильской стороны.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары и объявила о начале операции «Железные мечи». 9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива.

По последним данным, погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. В Израиле число жертв достигло свыше 1,4 тыс., еще 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023