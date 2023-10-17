Лидер Ирана предупредил о возмездии мусульман за атаки Израиля

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил о гневе мусульман, вызванном агрессивными действиями Израиля в отношении жителей сектора Газа. Его речь об этом на собрании представителей элиты и высших научных талантов страны приводит агентство Tasnim во вторник, 17 октября.

По словам иранского лидера, если бомбардировки Газы продолжатся, мусульмане всего мира дойдут до исступления и их уже ничто не сможет остановить, отмечает «Газета.Ru».

«Мусульманские страны и даже немусульманские люди мира знают о продолжающихся преступлениях [Израиля]. <…> если эти зверства продолжатся, мусульмане всего мира и силы сопротивления потеряют терпение и не будет возможности остановить их», — сказал Хаменеи.

Он назвал нынешние действия Израиля в Палестине «явным преступлением и открытым геноцидом на глазах всего мира». При этом он подчеркнул необходимость прекращения бомбардировок, а также упомянул конкретную роль Соединенных Штатов Америки в выработке политики действий Израиля.

Иранский лидер добавил, что Исламская Республика должна ответить на действия Израиля.

«Мы должны ответить, мы должны отреагировать на то, что происходит в Газе. Мирные жители [палестинского анклава] голодают и каждый день умирают сотнями», — отметил Хаменеи.

Ранее, 15 октября, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что конфликт на Ближнем Востоке может разрастись, если Израиль не прекратит атаки на население сектора Газа. Он подчеркнул, что США призывают другие страны проявлять сдержанность, однако сами не соблюдают данную рекомендацию и только усиливают всестороннюю поддержку израильской стороны.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары и объявила о начале операции «Железные мечи». 9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива.

По последним данным, погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. В Израиле число жертв достигло свыше 1,4 тыс., еще 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.