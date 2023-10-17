Суд в Москве оштрафовал не открывшую в РФ представительство Zoom на 115 млн рублей

Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы наложил штраф на Zoom на сумму более 115 млн рублей за то, что компания не открыла свое представительство в России.

«Zoom Video Communications, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ», — передает слова судьи Тимура Вахрамеева «РИА Новости».

Уточняется, что данный протокол рассматривался в суде впервые. Статья о нарушении закона о «приземлении» была введена в кодекс летом прошлого года.

Закон «О деятельности иностранных лиц в интернете на территории России» был принят в 2021 году и вступил в силу 1 января 2022 года. Согласно документу, зарубежные фирмы обязаны открывать свои филиалы, представительства или любое другое юридическое лицо в РФ, если их сайты в сутки посещает более 500 тыс. человек.

Компаниям, которые откажутся выполнять требования, могут в том числе запретить распространять рекламу о сайте или на нем самом, получать платежи, частично или полностью ограничить доступ к ресурсу. В первоначальный список вошли 13 иностранных компаний.

В перечне были Google LLC (в том числе YouTube), Apple Distribution, Meta Platforms, Inc. (признана экстремистской и запрещена в РФ; Facebook, Instagram, WhatsApp), X (бывш. Twitter), TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), а также Discord, Pinterest, Twitch, а позднее AliExpress.

В июне в список попали Hetzner Online GmbH, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, FastComet, а также Amazon Web Services, GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera и DigitalOcean.