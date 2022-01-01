Вступил в силу закон о представительствах в РФ зарубежных IT-гигантов

Вступил в силу закон о представительствах в РФ зарубежных IT-гигантов 2022-01-01 02:54:30"> 2022-01-01 02:54:30 2022-01-01 02:54:30 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

Google, TikTok и еще 11 IT-гигантов обязали с 1 января иметь в России представительство

1 января 2022, 03:14 0

Фото: REUTERS/Regis Duvignau