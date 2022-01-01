Вступил в силу закон о представительствах в РФ зарубежных IT-гигантов
Закон о так называемом «приземлении» иностранных IT-гигантов, который обязывает компании создать в России представительства, вступил в силу 1 января. Он также касается провайдеров хостинга, операторов рекламных систем, организаторов распространения информации в интернете.
Закон обязывает компании, чьи сайты посещают более полумиллиона российских пользователей в сутки, создать в РФ филиал, представительство или юридическое лицо с правом представлять интересы головного офиса и взаимодействовать с регуляторами России. В случае нарушения требования доступ к ресурсу может быть ограничен или заблокирован.
В перечень Роскомнадзора попали 13 зарубежных IT-гигантов: Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), TikTok, Twitter, Telegram, Spotify, Viber, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest, Twitch, Zoom.
В мае 2021 года Лига безопасного интернета поддержала инициативу ГД. Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев отметил, что глобальные технологические гиганты, такие как Facebook, Twitter, Amazon и другие, «активно пользуются» тем, что их головные офисы находятся за пределами российской юрисдикции.
17 июня 2021 года Госдума приняла закон («о приземлении»), обязывающий IT-компании, имеющие ежедневную аудиторию свыше 500 тыс. пользователей РФ, открывать свои представительства на территории страны. В случае отказа компаний от выполнения требований, предусмотрены меры принуждения. В частности, маркировка сайтов в поисковых системах информацией о неисполнении законодательства.