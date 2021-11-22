РКН назвал 13 иностранных компаний, которые должны открыть офисы в РФ

Роскомнадзор составил реестр из 13 иностранных интернет-компаний, которые в рамках так называемого закона «о приземлении» должны к 1 января 2022 года создать в России полноценное представительство. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.

«Перечень таких компаний опубликован на официальном сайте Роскомнадзора, в него включены 13 иностранных компаний, владеющих 22 информационными ресурсами <…> они должны разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти, установить на информационном ресурсе рекомендованный счетчик посещаемости», — говорится в сообщении», — говорится в сообщении.

В перечень вошли Google LLC (в том числе YouTube), Apple Distribution, Meta Platforms, Inc. (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), а такжеDiscord, Pinterest, Twitch.

17 июня Госдума приняла закон («о приземлении»), обязывающий IT-компании, имеющие ежедневную аудиторию свыше 500 тыс. пользователей РФ, открывать свои представительства на территории страны. В случае отказа компаний от выполнения требований, предусмотрены меры принуждения. В частности, маркировка сайтов в поисковых системах информацией о неисполнении законодательства.

Соавтор соответствующего законопроекта, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отмечал, что ряд IT-гигантов «откровенно злоупотребляют своим монопольным положением», нарушая требования российского законодательства, в частности распространяя общественно-опасную информацию.

В тот же день Лига безопасного интернета поддержала инициативу ГД. Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев отметил, что глобальные технологические гиганты, такие как Facebook, Twitter, Amazon и другие, «активно пользуются» тем, что их головные офисы находятся за пределами российской юрисдикции. Эксперт выступил с предложением обязать компании, которые не захотят принимать закон, выплатить штраф. Для этого, по его словам, необходимо определить категории этих штрафов.