Глава МИД Украины заявил о десятках готовых производить с Украиной оружие компаний

К международному альянсу оборонных индустрий, о создании которого в сентябре объявил украинский президент Владимир Зеленский, присоединились более 50 компаний из 23 стран. Об этом 16 октября в ходе телемарафона «Единые новости» заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«59 компаний из 23 стран мира являются участниками этого альянса. Они будут вместе с Украиной создавать необходимое оружие», — цитирует Кулебу агентство УНН.

Он отметил, что альянс оборонных индустрий был создан, чтобы предотвратить риск возможного окончания у стран-партнеров запасов вооружения. Создав это сообщество, Украина стимулировала страны — участницы НАТО производить больше оружия.

12 октября советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Киев располагает опытными образцами ракет, дальность полета которых достигает 1 тыс. км. Он отметил, что Украина намерена добиться паритета в вооружении с РФ. Для этого страна хочет расширить запущенные производства за счет привлечения инвестиций Запада.

30 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в стране уже производят снаряды натовского, 155-миллиметрового калибра.

При этом 16 октября газета NYT заявила, что Запад достиг пика своих возможностей по поддержке Украины. Поставки вооружения Киеву больше не будут такими же активными, как раньше. Такого же мнения придерживается и бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик. Он уверен, что Запад на данный момент оказывает Украине всего лишь символическую военную помощь.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.