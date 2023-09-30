На Украине сообщили о начале производства снарядов натовского калибра

На Украине уже производят снаряды натовского 155 мм калибра. Об этом заявил в субботу, 30 сентября, министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба на международном форуме оборонных индустрий в Киеве.

«У Украины есть необходимая база, чтобы построить мощный оборонно-промышленный комплекс. На украинских предприятиях уже производятся артиллерийские боеприпасы и патроны, артиллерийские системы натовского калибра 155 мм, а также уникальные автоматизированные системы: морские дроны, БПЛА большой дальности, ракеты, эффективно используемые на фронте противотанковые комплексы», — говорится в заявлении Кулебы, опубликованном на сайте ведомства.

Кроме того, указывается, что в рамках форума украинские компании подписали 20 контрактов с зарубежными партнерами.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский предложил Западу создать в стране «арсенал свободного мира», о чем также заявил на форуме. По его словам, Киев готов предложить «специальные условия» компаниям, которые будут производить оружие с Украиной или на ее территории, уточняет «Страна.ua».

29 сентября министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что считает продажу вооружений Украине «хорошей возможностью» для оборонной промышленности страны. По его словам, Франция больше не собирается опираться на оружейные запасы своей страны, она хочет, чтобы Украина закупала оружие напрямую у французских компаний.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.