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Небензя назвал показательным и демонстративным голосование по резолюции РФ

Небензя: голосование по резолюции РФ по Израилю и Газе показало, кто хочет войны
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Photographer Lev Radin
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Голосование членов Совета Безопасности ООН относительно проекта резолюции по Ближнему Востоку, которое состоялось 16 октября, очень показательно, отметил в своем выступлении постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

По его словам, совет в очередной раз оказался заложником эгоистических устремлений блока западных делегаций, и именно это помешало направить нацеленный на деэскалацию коллективный сигнал.

«Сегодняшнее голосование членов СБ ООН очень показательно. Оно наглядно продемонстрировало, кто на самом деле выступает за немедленное перемирие, прекращение неизбирательных бомбежек сектора Газа и обеспечение безусловного гуманитарного содействия населению анклава, а кто по-прежнему упорно блокирует единый сигнал совета, преследуя узкокорыстные политические цели», — заявил Небензя.

Дипломат подчеркнул, что весь мир ожидал от Совета Безопасности решительных шагов для того, чтобы остановить кровопролитие, «но делегации западных стран поставили на этих ожиданиях крест». Несмотря на это и вне зависимости от итогов голосования проект российской резолюции в любом случае выполнил свою задачу, способствуя запуску предметной дискуссии. Без импульса, который придала РФ, дело так и ограничилось бы разговорами, уверен постпред РФ.

Небензя также поблагодарил делегации, которые выступили соавторами резолюции. Он отметил, что именно проект РФ помимо других стран коспонсировали многие члены арабской группы, поддержала Палестина.

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Совет Безопасности ООН 16 октября не принял проект резолюции РФ по немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Резолюция не набрала необходимых девяти голосов за. Помимо России ее поддержали четыре страны: Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик.

В проекте резолюции Россия предложила СБ ООН призвать к немедленному перемирию на Ближнем Востоке, обеспечить доставку гуманитарной помощи и условия для эвакуации мирных жителей с территорий проведения военных действий.

Кроме того, РФ осудила проявление насилия против гражданских лиц и акты терроризма, а также призвала конфликтующие стороны освободить заложников. В СБ ООН проект гуманитарной резолюции был направлен 16 октября.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены. Между тем в минздраве палестинского анклава сообщили, что число жертв среди палестинцев достигло 2,8 тыс., еще 10,9 тыс. человек пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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