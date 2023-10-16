Предел доверия: за что задержан замглавы отдела СКР по Троицку

Заместителю руководителя отдела СКР по Троицкому и Новомосковскому округам Евгению Соснину грозит от двух до пяти лет колонии, полагают юристы. Правоохранителя задержали по подозрению в незаконном участии в предпринимательской деятельности и причинении имущественного ущерба , сообщил источник «Известий». 16 октября Басманный суд Москвы, ознакомившись с материалами дела, отправил его под домашний арест. На заседании стали известны подробности обвинения — речь идет о 6 млн рублей, которые фирма матери Евгения Соснина не выплатила за аренду земли в Ростовской области. Что может стоять за этим задержанием и насколько вероятен реальный срок по подобному обвинению — в нашем материале.

В чем обвинили Евгения Соснина

В Москве задержали заместителя руководителя следственного отдела по Троицкому и Новомосковскому административным округам СК РФ Евгения Соснина. Об этом «Известиям» сообщил источник в правоохранительных органах.

— Задержание не связано со служебной деятельностью. Соснина подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием , — уточнил собеседник издания.

16 октября материалы по этому делу поступили в Басманный суд Москвы. В тот же день состоялось заседание. Следователь потребовал отправить подозреваемого в СИЗО, а прокурор настаивал на домашнем аресте. В итоге суд встал на сторону гособвинителя.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

На заседании суда стали известны и подробности уголовного дела, по которому проходит Евгений Соснин.

Поводом для его возбуждения стало заявление на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина от жительницы Ростовской области. Согласно ее показаниям, ООО «Альфа групп», где руководителем является мать Евгения Соснина, взяла у нее в аренду участок земли, но в итоге не выплатила более 6 млн руб. арендной платы.

В суде прозвучало сообщение, что в настоящий момент устанавливается имущество Соснина для ареста и передачи по иску потерпевший в счет долга.

Сам Соснин на заседании суда отрицал причастность к делу и заявил, что участок в аренду брал его двоюродный брат.

Исходя из первой статьи УК, которая инкриминируется Евгению Соснину («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»), его могут подозревать в том, что он учредил коммерческую структуру, которая фигурирует в материалах дела, либо участвовал в управлении ею — лично или через доверенное лицо, пояснил «Известиям» управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Любое из этих действий противоречит запрету для государственных служащих заниматься бизнесом, отметил юрист. Максимальный срок лишения свободы в таком случае — два года.

Если же следствие докажет инкриминируемое Соснину причинение имущественного вреда в крупном размере «путем обмана или злоупотребления доверием», то максимальный срок лишения свободы может составить пять лет, добавил бывший следователь СК, адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

— Первая статья довольно экзотическая, практически «мертвая» норма, — пояснил Алексей Гавришев. — Коррумпированные госслужащие обычно управляют своими бизнесами через «номиналов», а не сами.

Как правило, это супруги или родственники, которые пользуются свидетельским иммунитетом (в России означает право лица не давать показания против себя и своих близких родственников. — «Известия»). По этой причине доказательную базу по такой норме собрать довольно сложно , отметил юрист. В случае Соснина, видимо, сделали исключение, предположил он.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Артур Новосильцев

Вторая статья, вменяемая Евгению Соснину, используется чаще, но тоже не особо распространена, отметил Алексей Гавришев.

— Правоохранительные органы редко видят в причинении вреда имуществу через фиктивные сделки какой-либо уголовно-правовой элемент, — отметил он. — Обычно они считают, что потерпевший должен обращаться к причинителю вреда через суд в обычном гражданско-правовом порядке, то есть с иском о взыскании убытков.

Почему сложно поймать преступника

Скорее всего, Евгений Соснин участвовал в предпринимательской деятельности по доверенности и обманул владельцев организации, интересы которой представлял, предположил Максим Калинов.

— Доверенность позволяет дольше быть нераскрытым, — уточнил адвокат. — А следователь, вероятно, просто решил подзаработать, обманул предпринимателей и причинил своими действиями ущерб в особо крупном размере.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Если Соснин признает вину, то о реальном сроке речи не пойдет — при грамотной тактике защиты может получить минимальный срок, отметил адвокат.

Среди сотрудников правоохранительных органов бывают случаи, когда они занимаются коммерческой деятельностью несмотря на прямой запрет со стороны законодательства, отметил криминалист, эксперт в сфере обеспечения безопасности Владимир Кондратенко.

— Они участвуют в деятельности компаний, например, по доверенности, — рассказал он. — Либо не напрямую, через аффилированных лиц: родственников, друзей и прочих.

Выявлять нарушающих закон сотрудников сложно, если они напрямую не связаны с той или иной компанией, занимающейся коммерческой деятельностью, отметил эксперт. В этом случае свои серые доходы они просто не заносят в свою налоговую декларацию.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— Когда человек связан с деятельностью какой-нибудь компании только косвенно, отследить его незаконные действия сложно, практически невозможно , — пояснил Владимир Кондратенко. — А в особенности, если эта деятельность происходит через посредников, не связанных с основным фигурантом родственными связями.