В израильском Модиине сработали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги сработали в окрестностях города Модиин в центральной части Израиля. Об этом 16 октября сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В районе Модиина слышны звуки сирен», — отмечено в Telegram-канале военных.

В то же время военное крыло палестинского движения ХАМАС сообщило, что выпустило ракеты в направлении аэропорта Бен-Гурион.

«Бригады «Аль-Кассам» обстреляли аэропорт Бен-Гурион ракетным залпом в ответ на преступления оккупации [Израиля] в отношении мирных жителей», — цитирует заявление «РИА Новости».

Ранее 16 октября в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергли сообщения СМИ о том, что в секторе Газа якобы начал действовать режим прекращения огня и гуманитарного перемирия. О том же самом заявило и палестинское движение ХАМАС. В пресс-службе движения отметили, что «информация о перемирии и открытии КПП «Рафах», которую распространяют со ссылкой на источники в Израиле и на Западе, не соответствует действительности».

При этом несколькими часами ранее портал BNN Breaking сообщил, что на юге сектора Газа введен пятичасовой режим прекращения огня. Подполковник ЦАХАЛ Авихай Адраи в своем Telegram-канале написал, что Армия обороны Израиля воздержится от нанесения ударов по обозначенной оси в период с 08:00 до 12:00.

15 октября издание The Times of Israel сообщило, что командиры бригад и батальонов сухопутных войск ЦАХАЛ были допущены к полетам военно-воздушных сил (ВВС) над территорией сектора Газа для осмотра местности, где планируется проведение наземной операции Израиля. Военные с боевых вертолетов показали старшим офицерам районы, в которых ожидается ввод сухопутных войск.

За день до этого пресс-секретарь Вооруженных сил Израиля Даниэль Агари сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наступление в секторе Газа, включая атаки с воздуха, моря и суши. Однако позднее газета The New York Times со ссылкой на источники в израильских вооруженных силах написала, что Израиль вынужден отложить операцию из-за непогоды.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло 1,4 тыс., еще более 3,5 тыс. человек пострадало. Помимо этого, отмечается, что израильские военные уведомили семьи 155 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа. С противоположной стороны в секторе Газа погибло более 2,7 тыс. человек, а также свыше 10,8 тыс. было ранено.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.