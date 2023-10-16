Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Москве задержан замруководителя одного из отделов СК
Армия
МО РФ сообщило о двух сбитых истребителях МиГ-29 и одном штурмовике Су-25 ВСУ
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о гололедице со среды
Мир
Путин и Асад обсудили пути урегулирования палестино-израильского конфликта
Происшествия
В Курганской области задержали жителя за сотрудничество с украинской организацией
Экономика
ЦБ не планирует выпуск купюр номиналом 10 тыс. рублей
Общество
Названа предварительная причина ДТП с туристическим автобусом в Приморье
Мир
СМИ назвали возможные даты визита Байдена в Израиль
Экономика
Новак сообщил о росте торгового оборота РФ и Венесуэлы на 70%
Экономика
ФАС сообщила о снижении оптовых цен на мясо кур в России
Экономика
ЦБ представил новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей
Мир
МИД РФ допустил ответные удары по квазигражданским объектам в космосе
Общество
В Казани задержали находившегося в международном розыске иностранца
Новости компаний
Сумма выигрышей участников «Русского лото» превысила 56 млрд рублей
Сюжет:

В израильском Модиине сработали сирены воздушной тревоги

ЦАХАЛ: в израильском Модиине сработали сирены воздушной тревоги
0
Фото: Global Look Press/Ilan Assayag/JINI
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сирены воздушной тревоги сработали в окрестностях города Модиин в центральной части Израиля. Об этом 16 октября сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В районе Модиина слышны звуки сирен», — отмечено в Telegram-канале военных.

В то же время военное крыло палестинского движения ХАМАС сообщило, что выпустило ракеты в направлении аэропорта Бен-Гурион.

«Бригады «Аль-Кассам» обстреляли аэропорт Бен-Гурион ракетным залпом в ответ на преступления оккупации [Израиля] в отношении мирных жителей», — цитирует заявление «РИА Новости».

Вектор Газы: как изменилась ситуация через неделю войны между ХАМАС и Израилем
Почему палестинское движение сравнивают с исламскими фундаменталистами и каковы перспективы эскалации конфликта

Ранее 16 октября в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергли сообщения СМИ о том, что в секторе Газа якобы начал действовать режим прекращения огня и гуманитарного перемирия. О том же самом заявило и палестинское движение ХАМАС. В пресс-службе движения отметили, что «информация о перемирии и открытии КПП «Рафах», которую распространяют со ссылкой на источники в Израиле и на Западе, не соответствует действительности».

При этом несколькими часами ранее портал BNN Breaking сообщил, что на юге сектора Газа введен пятичасовой режим прекращения огня. Подполковник ЦАХАЛ Авихай Адраи в своем Telegram-канале написал, что Армия обороны Израиля воздержится от нанесения ударов по обозначенной оси в период с 08:00 до 12:00.

15 октября издание The Times of Israel сообщило, что командиры бригад и батальонов сухопутных войск ЦАХАЛ были допущены к полетам военно-воздушных сил (ВВС) над территорией сектора Газа для осмотра местности, где планируется проведение наземной операции Израиля. Военные с боевых вертолетов показали старшим офицерам районы, в которых ожидается ввод сухопутных войск.

За день до этого пресс-секретарь Вооруженных сил Израиля Даниэль Агари сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наступление в секторе Газа, включая атаки с воздуха, моря и суши. Однако позднее газета The New York Times со ссылкой на источники в израильских вооруженных силах написала, что Израиль вынужден отложить операцию из-за непогоды.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло 1,4 тыс., еще более 3,5 тыс. человек пострадало. Помимо этого, отмечается, что израильские военные уведомили семьи 155 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа. С противоположной стороны в секторе Газа погибло более 2,7 тыс. человек, а также свыше 10,8 тыс. было ранено.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023