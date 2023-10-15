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Путин заявил о формировании многополярного мира при росте потенциала стран

Путин: многополярный мир создается с ростом потенциала многих стран, включая КНР
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Фото: Global Look Press/Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин 15 октября заявил, что многополярный мир создается сам по себе в связи с ростом потенциала многих стран.

«Многополярный мир создается сам по себе, по факту. И происходит оно в связи с ростом потенциала многих стран, в том числе и не в последнюю очередь с ростом потенциала Китайской Народной Республики», — сказал он в интервью Центральному телевидению Китая.

Также Путин отметил, что страны БРИКС поддерживают концепцию формирования многополярного мира. В объединении никто не хочет быть «на вторых ролях у какого-то суверена». По словам российского президента, в БРИКС все хотят равных отношений.

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Ранее, 11 октября, Путин сказал, что мировая экономика в настоящее время переходит на многополярную модель работы.

За день до этого министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что в настоящий момент формируется новый, более справедливый многополярный миропорядок, отражающий культурно-цивилизационное многообразие мира.

4 октября Путин указал, что процесс построения многополярного миропорядка, более честного и справедливого, неизбежен и исторически необходим. По его словам, мир постепенно избавляется от диктатуры такой финансовой экономической модели, целью которой является загнать в долговую кабалу, превратить в экономические колонии и лишить ресурсов для развития целые регионы планеты.

20 сентября Путин на встрече с главой МИД КНР Ван И отметил, что Москва и Пекин выступают с единых позиций в вопросах формирования многополярного миропорядка.

До этого, 11 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» сказал, что многополярный мир — это абсолютная реальность. По его словам, процесс становления многополярного мира продолжается и будет ускоряться.

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