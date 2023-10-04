Путин назвал неизбежным процесс построения многополярного миропорядка

Процесс построения многополярного миропорядка, более честного и справедливого, неизбежен и исторически необходим. На это указал президент России Владимир Путин в среду, 4 октября, на пленарном заседании Международной олимпиады по финансовой безопасности.

По его словам, мир постепенно избавляется от диктатуры такой финансовой экономической модели, целью которой является загнать в долговую кабалу, превратить в экономические колонии и лишить ресурсов для развития целые регионы планеты.

«Я думаю, вы согласитесь, такое будущее мало кому понравится и потому процесс построения именно многополярного миропорядка, более демократичного, более честного справедливого для большинства человечества просто неизбежен и исторически необходим», — указал глава государства.

Путин отметил, что процесс создания прочных экономических основ такого миропорядка связан с развитием современных технологий, предоставляющих всё новые возможности и для граждан и для предпринимательского сообщества. По словам российского лидера, они позволяют финансовым институтам создавать и поддерживать новую реальность многополярного мира.

«Вместе с тем распространение таких технологий ставит перед нами и качественно новые задачи по предотвращению новых угроз. И это вызов, практическая задача для всех нас», — добавил президент.

Ранее, 2 октября, заместитель министра иностранных дел Сирии Бассам ас-Саббах заявил, что большинство развивающихся стран испытывают усталость от гегемонии Запада. По его словам, государства развивающегося блока ведут поиск «многополярного лидерства». На этом фоне навязываемое западными странами разделение мира больше неактуально, добавил он.

До этого, в сентябре, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что многополярный мир — это абсолютная реальность. По его словам, процесс становления многополярного мира продолжается и будет ускоряться.

В том же месяце директор Института БРИКС Бинод Сингх Аджаташатру указывал на то, что в настоящее время можно наблюдать тенденцию перехода к многополярному миру. Индия выступает вместе с Россией, содействуя ей в этом вопросе, отмечал он.