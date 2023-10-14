Президент Палестины заявил о неприятии убийств гражданского населения в Газе

Президент Палестины Махмуд Аббас 14 октября в телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом заявил о неприятии убийств мирных жителей с обеих сторон конфликта вокруг сектора Газа.

«Президент Палестины подчеркнул свое неприятие практики убийств и жестокого обращения с мирными гражданами с обеих сторон (конфликта. — Ред.) и призвал освободить гражданских лиц, взятых в плен или заложники», — приводит заявление палестинского руководства агентство Wafa.

Ранее в этот день являющаяся боевым крылом движения ХАМАС группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» сообщила о гибели девяти заложников в результате израильских обстрелов. Накануне боевое крыло движения ХАМАС «Изз эд-Дина аль-Кассама» заявило о 13 погибших заложниках, среди которых были иностранцы.

Накануне президент России Владимир Путин призвал стороны конфликта «думать о гражданском населении», несмотря на эскалацию ситуации.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о войне и начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,2 тыс. человек, еще 8,7 тыс. получили ранения. При этом, по информации минздрава Палестины, только за прошедшие сутки в результате ударов Израиля по сектору Газа погибло более 400 человек, около 1,5 тыс. пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.