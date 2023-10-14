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«Исламский джихад» заявил о нанесении ударов по Ашкелону и Сдероту

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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
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«Исламский джихад» (запрещенная в РФ организация) наносит ракетные удары по израильским городам Ашкелон и Сдерот, сообщило 14 октября военное крыло организации.

Также в списке целей числится кибуц Зиким на юге Израиля.

«Бригады «Аль-Кудс» обстреливают города Ашкелон, Сдерот и Зиким ракетными залпами», — сказано в сообщении крыла в Telegram.

Накануне сообщалось, что боевое крыло движения ХАМАС «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» нанесло ракетный удар по штабу северного военного округа Израиля и выпустило 50 ракет по Сдероту.

В тот же день Армия обороны Израиля заявила, что ночью нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа, включая подземные террористические тоннели, военные комплексы, блокпосты и резиденции высокопоставленных боевиков.

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Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,2 тыс. человек, еще 8,7 тыс. получили ранения.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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