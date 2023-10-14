В Киеве отметили проблему со знанием украинского языка детьми

Из всех воспитанников киевских детских садов только 15% детей бегло говорят на украинском языке, около 20% детсадовцев его не понимают. Об этом 14 октября сообщило издание «Обозреватель».

Дошкольники много слышат русскую речь и пользуются русским языком, пояснил основатель общественной организации «Спильномова» Андрей Ковалев.

Он отметил, что дети способны воспринимать информацию на украинском контекстуально, однако знание лексики у них «близко к нулю». По его словам, именно в детских садах нужно закладывать детям формирование украинского языка.

«Ребенок не может назвать слова «облако», «потолок», «пол», — отметил он.

Как добавил Ковалев, в Киеве уже 65% детсадовцев принадлежат к группе, использующей и русские, и украинские слова, и это говорит о позитивных изменениях в обществе. Среди воспитателей за последние 5–10 лет тенденция также изменилась, и почти 95% работников садов говорят по-украински.

«Даже не обладая лексикой, можно нормально взаимодействовать с другим говорящим через жесты и мимику», — отметил он, предложив создавать украинские разговорные клубы в детских садах для родителей и их детей, уточняет «Газета.Ru».

4 октября уполномоченный по защите госязыка Украины Тарас Креминь заявил, что в Одессе хотят установить усиленный контроль за использованием русского языка в сфере рекламы.

В июне сообщалось, что на Украине переименуют более 1,4 тыс. топонимов в рамках продолжающейся «дерусификации» страны. Перечень необходимых к переименованию топонимов составили филологи и историки из украинских вузов.

В конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.