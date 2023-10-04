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На Украине предложили усилить контроль за применением русского языка в Одессе

Креминь: в Одессе нужно усилить контроль за применением русского языка в рекламе
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Уполномоченный по защите госязыка Украины Тарас Креминь в среду, 4 октября, заявил, что в Одессе хотят установить усиленный контроль за использованием русского языка в сфере рекламы.

«Одесса нуждается в усиленном контроле за соблюдением языкового законодательства в сферах рекламы и информации для общего ознакомления. Только тесное взаимодействие органов местного самоуправления с субъектами хозяйствования <...> может улучшить эту ситуацию», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Кроме того, языковой омбудсмен призвал мэра города Геннадия Труханова утвердить программу, которая бы включала в себя меры по обеспечению контроля «за размещением наружной рекламы, использованием иностранных рекламных вывесок». По его мнению, их необходимо убрать.

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Ранее, 18 августа, Креминь направил обращение в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и Службу безопасности Украины (СБУ) из-за частого употребления русского языка в Болградском районе Одесской области. По его словам, доминирование русского языка нарушает требования законодательства и ограничивает права представителей национальных меньшинств. Он выразил надежду на оперативное реагирование СНБО и СБУ и местных властей.

В июне сообщалось, что на Украине переименуют более 1,4 тыс. топонимов в рамках продолжающейся «дерусификации» страны. Перечень необходимых к переименованию топонимов составили филологи и историки из украинских вузов.

В конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

Таким образом, фактически исключается употребление русского языка, на котором говорит значительное число жителей Украины. За нарушение закона предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 3,4 тыс. гривен (около 7,4 тыс. рублей).

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