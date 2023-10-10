Замглавы МИД РФ Богданов призвал Израиль и ХАМАС к отказу от насилия

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что продолжение взаимного насилия межу Израилем и палестинским движением ХАМАС чревато разрушительными последствиями. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает сайт российского внешнеполитического ведомства.

Во вторник спецпредставитель принял посла Израиля Александра Бен Цви по его просьбе.

«Состоявшаяся беседа была сфокусирована на вопросах, связанных с резким обострением обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, перешедшего в фазу кровопролитного вооруженного противостояния, которое уже привело к многочисленным жертвам, особенно среди гражданского населения», — говорится в сообщении МИД РФ.

По данным ведомства, российская сторона выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших. Кроме того, Богданов отметил важность скорейшего прекращения огня и взаимного отказа от насилия для стабилизации гуманитарной ситуации в регионе.

«При этом была подтверждена неизменная готовность Москвы содействовать усилиям по продвижению ближневосточного урегулирования на известной международно-правовой основе», — заключили в ведомстве.

Россия не раз призвала прекратить кровопролитие с обеих сторон конфликта. Так, накануне, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что палестино-израильское противостояние необходимо срочно остановить.

ХАМАС начал обстрел Израиля утром 7 октября, тогда же боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. В этот же день Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8, 9, и 10 октября ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа.

По данным на 10 октября, в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС погибло более 1 тыс. жителей Израиля, число погибших палестинцев достигло 849.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.