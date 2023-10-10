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Космонавты в открытом космосе осмотрят место утечки из радиатора модуля «Наука»

«Роскосмос»: российские космонавты осмотрят место утечки радиатора модуля «Наука»
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Фото: Роскосмос
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Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб во время выхода в открытый космос 25 октября осмотрят и сфотографируют место утечки на резервном корпусе радиатора модуля «Наука». Об этом 10 октября сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«Космонавтам предстоит осмотреть и сфотографировать место утечки на дополнительном радиационном теплообменнике на модуле «Наука» для выяснения специалистами на Земле причин ее возникновения», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации.

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Ранее, 9 октября, «Роскосмос» сообщил об утечке из внешнего контура радиатора модуля «Наука». В госкорпорации отметили, что экипажу МКС и станции ничего не угрожает.

Утечка теплоносителя произошла из резервного контура радиатора, который был доставлен на станцию в 2012 году.

В декабре 2022 года у пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-22» также произошла утечка из внешнего контура радиатора.

Тогда сообщалось, что его мог повредить микрометеорит. 28 марта 2023 года «Союз МС-22» с поврежденным радиатором отстыковался от МКС без экипажа. Сообщалось, что он доставит 218 кг груза, среди которого результаты научных экспериментов и оборудование МКС для анализа или повторного использования.

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