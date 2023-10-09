На модуле «Наука» российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя из внешнего контура радиатора, сообщила 9 октября в Telegram-канале госкорпорация «Роскосмос».

Основной контур терморегулирования модуля «Наука» работает в штатном режиме. Экипажу МКС и станции из-за утечки ничего не угрожает, добавили в «Роскосмосе».

Уточняется, что утечка теплоносителя произошла из резервного контура радиатора, который был доставлен на станцию в 2012 году.

Главная оперативная группа управления по анализу текущей ситуации продолжает работу.

В декабре 2022 года у пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-22» также произошла утечка из внешнего контура радиатора.

Тогда сообщалось, что его мог повредить микрометеорит. 28 марта 2023 года «Союз МС-22» с поврежденным радиатором отстыковался от МКС без экипажа. Сообщалось, что он доставит 218 кг груза, среди которого результаты научных экспериментов и оборудование МКС для анализа или повторного использования.