НАК сообщил о предотвращении 37 терактов на Северном Кавказе

С 2022 года на территории Северного Кавказа совершено два и предотвращено 37 преступлений террористической направленности. Об этом сообщил 10 октября Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Данные преступления готовились сторонниками международной террористической организации «ИГИЛ» и лицами, которых завербовали спецслужбы и неонацистские организации Украины, говорится в сообщении на официальном сайте комитета об итогах его заседания.

По словам председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова, на территории Северо-Кавказского федерального округа наблюдается активность международных террористических организаций и нарастание угроз в условиях проведения специальной военной операции. Кроме того, западные спецслужбы продолжают попытки дестабилизации социально-политической обстановки на Северном Кавказе, отметил Ботрников в ходе выступления.

Ранее, в начале августа, Национальный антитеррористический комитет сообщил, что с февраля 2022 года в РФ предотвращено 188 преступлений террористической направленности. В ведомстве отметили, что их подготовкой, в большинстве случаев под воздействием радикальных идей, занимались молодые люди с низкими моральными качествами, ведущие маргинальный образ жизни и не задумывающиеся о последствиях своих поступков.