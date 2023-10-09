Посол РФ подтвердил смерть гражданина России в Израиле

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов подтвердил гибель российского гражданина при атаке исламистской организации ХАМАС. Об этом он сообщил 9 октября в эфире Первого канала.

«С соболезнованием огромным впервые обнародую информацию о том, что, к сожалению, подтвердилась гибель одного российского гражданина. Молодой человек, скорее всего, находился здесь на постоянном проживании, имеет гражданство и России, и Израиля. Гражданин РФ для нас он прежде всего», — сказал дипломат.

По его словам, российская сторона устанавливает все обстоятельства произошедшего и пытается связаться с родственниками погибшего для того, чтобы оказать им содействие в случае необходимости.

Также Викторов заявил, что российские дипломаты не пострадали при атаках, принимаются меры по обеспечению безопасности посольства. При этом посол отметил, что эмоциональное состояние у всех сотрудников разное.

«Есть люди помоложе — и женщины, и дети, <...> приходится успокаивать и заверять в том, что они в безопасности», — пояснил он.

Викторов добавил, что РФ прорабатывает планы эвакуации своих граждан из сектора Газа. Могут быть организованы вывозные рейсы на самолетах для граждан России с последующим направлением в третьи страны. Кроме того, не исключена возможность организации рейсов из Тель-Авива.

Ранее, 9 октября, сообщалось о 2741 пострадавших в Израиле в результате нападения палестинского исламистского движения ХАМАС.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.