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Песков назвал ситуацию вокруг Израиля «очень большой опасностью для региона»

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Фото: REUTERS/Aziz Taher
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Обострение палестино-израильского конфликта является «очень большой опасностью для региона». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 9 октября.

«Мы крайне обеспокоены. <...> Мы считаем, что нужно как можно скорее выводить эту ситуацию в мирное русло, ибо продолжение вот такого витка насилия, безусловно, чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием этого конфликта»,— сказал он.

Песков отметил, что такая ситуация на Ближнем Востоке потенциально опасна своим разрастанием. Помимо этого в Кремле выразили особую обеспокоенность из-за военного конфликта.

По словам пресс-секретаря президента, на данный момент Москва осуществляет «необходимые контакты для того, чтобы понимать ситуацию».

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Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение «ХАМАС». В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения «ХАМАС» и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 600 человек, более 2 тыс. пострадали. Кроме того, сообщалось, что многих людей похитили или взяли в плен боевики ХАМАС.

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