Совбез ООН не принял никакого заявления по ситуации в секторе Газа и Израиле

Совет Безопасности (СБ) ООН по итогам закрытого заседания не принял никакого заявления в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Об этом 8 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постоянного представителя России при организации Василия Небензю.

По данным агентства, Небензя отрицательно ответил журналистам на вопрос о том, есть ли какое-то заявление Совбеза по итогам встречи. Кроме того, постпред Мальты Ванесса Фрейзер сообщила, что ни одна из стран не предлагала проект заявления, при этом все члены организации осудили нападение палестинской группировки ХАМАС на Израиль.

Как сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на дипломатов, переговоры за закрытыми дверями даже о выработке заявления были трудными. Постпред Китая Чжан Цзюнь сообщил, что КНР хочет возвращения мира на Ближнем Востоке.

«Мы осуждаем все нападения на мирное население», — сказал он.

Василий Небензя заявил, что Россия выступает за прекращение огня между Израилем и Палестиной, а также за проведение предметных переговоров. Он отметил, что всё происходящее — «результат неразрешенных проблем».

При этом постпред Палестины при СБ ООН Рияд Мансур на заседании призвал страны убедить Израиль изменить курс, чтобы не допустить еще большее число жертв с обеих сторон конфликта. По его словам, Израиль пытается оправдать новые удары, «опираясь на ложные причины», такие как укрепление безопасности и необходимость уничтожения военного потенциала движения ХАМАС.

Ранее в этот день постпред Палестины в Лиге арабских государств посол (ЛАГ) Моханнад Аклук объявил о запросе экстренного заседания Совета глав министерств иностранных дел организации. Аклук отметил, что встреча необходима в свете израильской агрессии против палестинского народа, включая эскалацию на территорию мечети Аль-Акса.

Также 8 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к немедленному прекращению насилия в конфликте между Израилем и Палестиной. Турецкий лидер считает, что обеспечить мир на Ближнем Востоке возможно только при независимости Палестины.

Днем ранее, 7 октября, по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 октября он заявил, что Израиль официально переходит в «состояние войны».

Вечером 8 октября армия Израиля заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа. По информации военных, только за последние несколько часов они атаковали около 120 целей вокруг Бейт-Ханона — района, который, по их утверждению, служит «террористическим гнездом» для ХАМАС.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.