Корреспондент «Известий» рассказал об обстановке в секторе Газа

Корреспондент «Известий» Ибрагим Исбаита, находящийся 8 октября в центральной больнице Газы, показал, как привозят раненых и как прямо на полу проходит первичный осмотр.

Также он рассказал, что компания Gaza Energy объявила, что сегодня была остановлена подача электроэнергии в сектор Газа с израильской территории.

Помимо этого, сообщается, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла мощный удар по югу сектора Газа и совершила налет к северу от Газы. Военно-морские силы нанесли удары семью ракетами по прибрежной зоне Газы.

Поступают новости и с израильской стороны об ожесточенных боях между армией Израиля и боевиками ХАМАС на территории поселений, где ведутся обстрелы с вертолетов.

Днем ранее, 7 октября, по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также поручил призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны. На следующий день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.