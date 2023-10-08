Востоковед оценил противников Израиля в случае войны на несколько фронтах

Политолог, ученый-востоковед, кандидат экономических наук, профессор, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в беседе с «Известиями» рассказал о возможных союзниках и противников Израиля в случае ведения войны сразу на нескольких фронтах.

Рассуждая о том, кто мог бы встать на израильскую сторону в случае дальнейшего расширения зоны конфликта эксперт отметил, что союзников у Израиля «нет и никогда не было». По его словам, в подобных конфликтах они бывают «ситуационные, и это всегда временно».

Среди противников ученый выделил Иран.

«С моей личной точки зрения иранцы репетируют большую войну с Израилем. Может, это генеральная репетиция, <…> а, может быть, просто очередная», — считает политолог.

Сирия, по его словам, также могла бы подключиться, но в настоящее время она занята своими собственными проблемами.

«Из военно-политических движений Ближнего Востока помимо ХАМАСа — это ливанская «Хезболла». В принципе к этому конфликту <…> можно подключить каких-угодно радикалов, вплоть до талибов афганских, которые сейчас требуют пропустить их подразделения в Иран, Ирак и Иорданию, чтобы они взяли штурмом Иерусалим», — отметил востоковед.

Говоря о возможностях прекращения боевых действий Сатановский заметил, что Израиль с конца 80-х годов «перешел от тактики борьбы с террористами» к продвинутой Соединенными Штатами «политике договоренностей с ними». Поэтому он не исключил варианта, при котором израильские власти могут пойти на какие-либо договоренности с противоположной стороной.

«Я не могу исключить абсолютно ничего, но результаты будут весьма печальны, если на эту глупость израилськое руководство под давлением внутриполитической ситуации или американцев пойдет», — сказал эксперт.

Утром 7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также поручил призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны. На следующий день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

Также в воскресенье ливанское движение «Хезболла» заявило об обстреле трех позиций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В заявлении указывается, что атака была совершена «в знак солидарности с палестинским народом», добавляет издание.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.