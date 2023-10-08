«Известия» опубликовали кадры разрушений в секторе Газа после ударов Израиля

Журналист «Известий» Ибрагим Исбаита, находящийся в секторе Газа, показал разрушения в результате ударов со стороны Израиля.

На кадрах видно, что некоторые здания полностью разрушены. В частности, 16-этажный дом превратился в руины. Над некоторыми еще видно небольшой дым.

При этом на улице можно заметить детей.

Где-то уже проходит разбор завалов. Жители самостоятельно пытаются достать свое имущество из-под обломков конструкций зданий. Спасателей и спецслужб с техникой на месте не наблюдается.

В то же время в больницы продолжают поступать раненые. По последним данным СМИ, в Газе погибли 256 человек и 1788 получили ранения.

Утром 8 октября сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары еще по десяти объектам палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Утверждается, что цели располагались в многоэтажных зданиях, используемых палестинской группировкой в секторе Газа. В частности, были атакованы штаб-квартира разведки ХАМАС и военный комплекс. Израильская армия также поразила два банка палестинских боевиков.

Накануне, 7 октября, территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя ХАМАС.

Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также распорядился призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны.

8 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, завершен первый этап операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.