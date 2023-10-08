Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о 2 тыс. погибших в результате землетрясения в Афганистане
Мир
ЦАХАЛ объявила о создании закрытой военной зоны в районе сектора Газа
Армия
Российская авиация нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о резком повышении температуры с 12 октября
Происшествия
Во Владивостоке подросток за рулем Toyota устроил ДТП с четырьмя автомобилями
Мир
ЦАХАЛ подтвердила захват израильских заложников боевиками ХАМАС
Мир
СМИ сообщили об обвале гособлигаций США до 16-летнего минимума
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам дождь и мокрый снег 8 октября
Мир
Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАС
Спорт
Рябыкин стал главным тренером клуба КХЛ «Витязь»
Мир
Экс-аналитик ЦРУ указал на неуязвимость российских гиперзвуковых ракет
Мир
Китай призвал Израиль и Палестину немедленно прекратить огонь
Армия
ВС РФ уничтожили скопление живой силы ВСУ под Херсоном
Мир
Группировка ХАМАС заявила о продолжении ее сторонниками боев в Израиле
Сюжет:

«Известия» опубликовали кадры разрушений в секторе Газа после ударов Израиля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналист «Известий» Ибрагим Исбаита, находящийся в секторе Газа, показал разрушения в результате ударов со стороны Израиля.

На кадрах видно, что некоторые здания полностью разрушены. В частности, 16-этажный дом превратился в руины. Над некоторыми еще видно небольшой дым.

При этом на улице можно заметить детей.

Где-то уже проходит разбор завалов. Жители самостоятельно пытаются достать свое имущество из-под обломков конструкций зданий. Спасателей и спецслужб с техникой на месте не наблюдается.

В то же время в больницы продолжают поступать раненые. По последним данным СМИ, в Газе погибли 256 человек и 1788 получили ранения.

Утром 8 октября сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары еще по десяти объектам палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Утверждается, что цели располагались в многоэтажных зданиях, используемых палестинской группировкой в секторе Газа. В частности, были атакованы штаб-квартира разведки ХАМАС и военный комплекс. Израильская армия также поразила два банка палестинских боевиков.

«‎‎То, что произошло, стало реакцией на растущее давление Израиля»
Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль — о причинах обострения отношений с еврейским государством, переговорах с кабинетом Нетаньяху и возможных последствиях эскалации

Накануне, 7 октября, территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя ХАМАС.

Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также распорядился призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны.

8 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, завершен первый этап операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023