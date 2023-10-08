Сунак рассказал о согласовании мер поддержки Израиля британским правительством

В ближайшие сутки правительство Британии согласует с партнерами меры по оказанию поддержки Израилю. Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.

«Осуществленное ХАМАС нападение было подлым и трусливым. Мы выразили нашу полную солидарность [премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху] и в ближайшие 24 часа будем координировать меры по оказанию поддержки с нашими международными партнерами», — написал он на своей странице в Х.

До этого Сунак заявлял, что после совершенной атаки Израиль имеет полное право на самооборону.

Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил на брифинге, что поручил помощникам активизировать контакты с Израилем, странами региона, ЕС и Палестиной на фоне происходящих событий. Распоряжение получили сотрудники администрации, курирующие вопросы национальной безопасности США.

Ранее в субботу «Известия» опубликовали кадры последствий вечернего ракетного удара палестинского движения ХАМАС по Иерусалиму. На видео показаны повреждения зданий города, рядом находятся люди.

7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне сложившейся ситуации власти Израиля ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

В ответ истребители Армии Израиля нанесли удары по военным структурам ХАМАС в двух многоэтажных зданиях в секторе Газа, используемых высокопоставленными членами ХАМАС для террористической деятельности. В ответ на взрыв жилой башни в центре города Газа боевики нанесли крупный ракетный удар 150 ракетами по Тель-Авиву.

В результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль число погибших достигло 300 человек, более 1500 ранены.

8 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, завершен первый этап операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина намерена создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.