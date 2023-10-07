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Квартиру Зеленских в Ялте выставили на аукцион за 24,6 млн рублей

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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На торги выставлена национализированная квартира, расположенная в поселке городского типа Ливадия в городском округе Ялта, которая ранее принадлежала жене президента Украины Елене Зеленской. Об этом 7 октября стало известно из данных системы ГИС «Торги».

Стартовая цена лота ― 24,6 млн рублей. Желающие поторговаться за жилье площадью 119,5 кв. м. на улице Батурина могут зарегистрировать заявку до 26 октября. Шаг торгов ― 1,23 млн рублей. Для участия в аукционе также необходимо внести задаток в размере 50% стоимости лота (12,32 млн рублей).

Торги запланированы на 30 октября.

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Ранее, 24 мая, Госсоветом Республики Крым было принято решение передать в собственность государства квартиру семьи Зеленского в Ялте.

3 февраля спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил о принятии постановления о национализации имущества украинских бизнесменов. Как подчеркнул спикер Госсовета, работа будет продолжаться до тех пор, «пока не наведем полный порядок». Тем временем он заявил, что доход от национализации имущества в Крыму пойдет на поддержку участников специальной военной операции (СВО).

О том, что квартира семьи Зеленского в Ялтинском регионе включена в список имущества, подлежащего национализации в Крыму, Константинов заявлял в конце марта 2022 года.

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