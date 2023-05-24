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Госсовет Крыма национализировал квартиру Зеленского в Ялте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Крыму в список национализированного имущества иностранных граждан и государств вошла квартира президента Украины Владимира Зеленского в Ялте. Соответствующее решение было принято на заседании Госсовета республики, передает корреспондент ТАСС.

Всего перечень включает дополнительно 57 пунктов, в нем в том числе винодельческое производство «Алеф-Виналь-Крым», торговые площади «Скай плаза» в Ялте, сельхозпредприятие в Ленинском районе «Семисотка и компания».

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Ранее в этот день глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти Крыма национализируют 24 мая имущество украинских олигархов и квартиру президента Украины Владимира Зеленского в крымском пгт Ливадия.

Он также выразил благодарность председателю крымского Госсовета Владимиру Константинову и депутатам парламента за работу по национализации имущества украинских олигархов.

3 февраля Константинов сообщил о принятии постановления о национализации имущества украинских бизнесменов. Как подчеркнул спикер Госсовета, работа будет продолжаться до тех пор, «пока не наведем полный порядок». Тем временем он заявил, что доход от национализации имущества в Крыму пойдет на поддержку участников специальной военной операции (СВО).

О том, что квартира Зеленского в ялтинском регионе включена в список имущества, подлежащего национализации в Крыму, Константинов заявлял в конце марта 2022 года.

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