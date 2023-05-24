Квартиру Зеленского в Крыму национализируют

Власти Крыма национализируют 24 мая имущество украинских олигархов и квартиру президента Украины Владимира Зеленского в крымском пгт Ливадия. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.

«Сегодня у нас на сессию [парламента Крыма] идет очередная партия имущества, крупные винодельческие предприятия, банковские структуры, квартира Зеленского и прочее имущество всех способствующих антироссийскому режиму на Украине», — сказал в видеокомментарии в своем Telegram-канале Аксенов.

Он выразил благодарность председателю крымского Госсовета Владимиру Константинову и депутатам парламента за работу по национализации имущества украинских олигархов.

«Как и обещал, в российском Крыму враги России зарабатывать не будут», — высказался глава республики.

3 февраля Константинов сообщил о принятии постановления о национализации имущества украинских бизнесменов. Как подчеркнул спикер Госсовета, работа будет продолжаться до тех пор, «пока не наведем полный порядок». Тем временем он заявил, что доход от национализации имущества в Крыму пойдет на поддержку участников специальной военной операции (СВО).

О том, что квартира Зеленского в ялтинском регионе включена в список имущества, подлежащего национализации в Крыму, Константинов заявлял в конце марта 2022 года.