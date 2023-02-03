Доход от национализации имущества в Крыму направят на поддержку участников СВО

Доход от национализации имущества в Крыму пойдет на поддержку участников спецоперации РФ по защите Донбасса. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Все средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов будут направлены на оснащение участников специальной военной операции», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что депутаты приняли постановление о национализации имущества украинских бизнесменов. В перечень включено около 500 объектов, относящихся к различным предприятиям и банкам, туристской, спортивной инфраструктуре. Под национализацию попали в частности земельные участники, принадлежащие украинским олигархам Ринату Ахметову и Игорю Коломойскому.

Днем ранее Константинов отметил, что власти Крыма национализируют имущество 12 украинских банков. Он пояснил, что идет работа по национализации объектов граждан Украины и других стран, совершающих в отношении РФ недружественные действия.

Еще в октябре 2022 года глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике будет национализировано имущество лиц, связанных с киевским режимом. Тогда сообщалось, что в собственность России, в частности, переходит бахчисарайский комбинат «Стройидустрия» и судостроительный завод «Залив».

В марте того же года источник в крымском правительстве сообщал, что в список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму, включат квартиру президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия в ялтинском регионе.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».