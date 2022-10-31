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В Крыму национализируют имущество связанных с киевским режимом лиц

Аксенов: в Крыму национализируют имущество связанных с киевским режимом лиц
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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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В Крыму будет национализировано имущество лиц, связанных с киевским режимом. Об этом 31 октября заявил глава республики Сергей Аксенов.

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По его словам, он дал поручение об этом профильным ведомствам. Речь идет о гражданах и юридических лицах.

«Соответствующее решение будет подписано мной завтра, документы направим в Госсовет республики. Зарабатывать в Крыму враги России не будут, это принципиальная позиция», — подчеркнул Аксенов в Telegram-канале.

В собственность России, в частности, перейдет бахчисарайский комбинат «Стройидустрия» и судостроительный завод «Залив».

«Конкретный перечень объектов, подлежащих национализации, составлен по итогам работы специальной антитеррористической комиссии», — добавил Аксенов.

Сокращений сотрудников на данных предприятиях не планируется. Исключения составят представители акционеров, «которые выполняли волю своих киевских руководителей».

В марте источник в крымском правительстве сообщил, что в список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму, включат квартиру президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия в ялтинском регионе.

29 марта глава Крыма заявил, что собственность в республике имеют Зеленский, глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, председатель Конституционного суда Александр Тупицкий и глава нацбанка Кирилл Шевченко.

Тогда же Аксенов предупредил, что Крым может изъять имущество граждан Украины, дестабилизирующих ситуацию. Ряд крупных торговых объектов будут рассмотрены как потенциальные объекты для наложения ареста и изъятия в пользу государства.

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