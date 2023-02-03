В Крыму приняли постановление о национализации имущества украинских бизнесменов

Депутаты Госсовета Крыма приняли постановление о национализации имущества иностранных граждан. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявил спикер Госсовета Владимир Константинов.

В перечень включено около 500 объектов, относящихся к различным предприятиям и банкам, туристской, спортивной инфраструктуре.

Он подчеркнул, что комиссия продолжит выявлять имущество пособников киевского режима в Крыму.

«Конечно, это очень тщательная, выверенная работа. И мы уже не остановимся, пока не наведем полный порядок», — написал Константинов в своем Telegram-канале.

Как пояснил спикер Госсовета «РИА Новости», под национализацию попали земельные участники, принадлежащие украинским предприятиям, владельцами которых являются украинские олигархи Ринат Ахметов и Игорь Коломойский. Также были национализированы активы ряда украинских политиков и бизнесменов.

Днем ранее Константинов отметил, что власти Крыма национализируют имущество двенадцати украинских банков. Он пояснил, что идет работа по национализации объектов граждан Украины и других стран, совершающих в отношении РФ недружественные действия.

Еще в октябре 2022 года глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике будет национализировано имущество лиц, связанных с киевским режимом. Тогда сообщалось, что в собственность России, в частности, переходит бахчисарайский комбинат «Стройидустрия» и судостроительный завод «Залив».

В марте источник в крымском правительстве сообщил, что в список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму, включат квартиру президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия в ялтинском регионе.