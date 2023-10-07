Аббас призвал Макрона вмешаться и остановить эскалацию со стороны Израиля

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил палестинскому коллеге Махмуду Аббасу 7 октября, чтобы обсудить обострившуюся ситуацию в регионе. Палестинский лидер призвал французского коллегу срочно вмешаться в ситуацию и остановить эскалацию со стороны Израиля, сообщило агентство WAFA.

«Аббас призвал Макрона срочно вмешаться, чтобы остановить израильскую агрессию против палестинского народа со стороны израильских оккупационных сил и экстремистских групп поселенцев», — сказано в сообщении.

В ходе телефонного разговора Аббас заявил, что ситуация в регионе — это результат политического тупика и отказа палестинскому народу в законном праве на самоопределение.

Он обвинил Израиль в агрессии и захвате священных мест и земли палестинцев. Он также подчеркнул, что сложившейся ситуации немало способствовало молчание международного сообщества в ответ на израильские преступления в секторе Газа и на Западном берегу, «где сотни мирных палестинцев погибли, тысячи получили ранения и многие были взяты в плен».

«Аббас заявил, что прекращение израильской оккупации палестинских земель со столицей в Восточном Иерусалиме, признание права палестинского народа на независимость и суверенитет и предоставление полноправного членства в ООН обеспечат безопасность, стабильность и мир в регионе», — отмечает агентство условия мира по мнению Палестины.

Палестинский лидер указал на необходимость международной защиты гражданского населения страны, которое «сталкиваются с жестокой израильской агрессией», так как неспособность реализовать международную легитимность и международное право в отношении Израиля, продолжающаяся несправедливость и угнетение, с которыми сталкивается палестинский народ, «подталкивают ситуацию к взрыву, который никто не сможет вынести», резюмировал Аббас.

Утром в субботу, 7 октября, территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Как рассказал «Известиям» местный житель Илья Вороба, за два часа в центре Израиля прозвучало три воздушные тревоги, прогремели 3-4 ракетных обстрела, подобного не было около 30 лет.

Вечером 7 октября министр обороны Израиля заявил о введении особого положения на территории всей страны. Этот статус позволяет командованию тыла вооруженных сил ограничивать собрания и закрывать районы при необходимости.

В результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль число погибших израильтян увеличилось до 250.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина намерена создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.