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Ynet сообщил о возвращении Израилем под контроль военной базы Реим

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Фото: REUTERS/Ammar Awad
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после нескольких часов боев вернула под контроль военную базу Реим на юге Израиля, сообщил 7 октября новостной портал Ynet со ссылкой на корреспондента.

«ЦАХАЛ получил контроль над штабом дивизии Газы в лагере Реим после нескольких часов боев. Ранее базу захватили террористы из Газы», — говорится в сообщении журналиста.

Ранее в этот день министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о старте операции «Железные мечи» в ответ на массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа.

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Утром в субботу, 7 октября, территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона в ответ начала наносить удары по целям в секторе Газа. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Как рассказал «Известиям» местный житель Илья Вороба, за два часа в центре Израиля прозвучало три воздушные тревоги, прогремело 3–4 ракетных обстрела — подобного не было около 30 лет.

Ранее в субботу «Известия» опубликовали кадры последствий вечернего ракетного удара палестинского движения ХАМАС по Иерусалиму. На видео показаны повреждения зданий города, рядом находятся люди.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина намерена создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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