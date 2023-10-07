Израиль начал военную операцию против боевиков ХАМАС. Главное

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за это взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Боевики также проникли в приграничные поселения, а также сообщили о захвате военной техники и взятии в плен израильского генерала. В ответ на это Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию под названием «Железные мечи». О последних событиях читайте в материале «Известий».

Что происходит в Израиле

Утром 7 октября группировка ХАМАС совершила ракетный удар по югу и центру Израиля. Согласно заявлению ЦАХАЛ, было выпущено около 2,2 тыс. ракет. Военный командир ХАМАС Мухаммад Аль-Дейф привел другие данные — 5 тыс. ракет. Также произошло вторжение палестинских боевиков на территорию Израиля.

На фоне этих событий израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что палестинская группировка начала войну. В свою очередь, ЦАХАЛ инициировала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Власти Израиля ввели чрезвычайное положение во всех районах страны. Министр национальной безопасности страны Итамар Бен-Гвир также рассказал, что было принято решение вооружить все силы государства и набрать как можно больше добровольцев из числа полицейских.

По распоряжению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху были мобилизованы обширные резервы для борьбы с ХАМАС. Он также заявил, что Израиль одержит победу. Помимо этого, в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом глава правительства высказался в пользу продолжительной военной операции в секторе Газа.

Израильские вооруженные силы начали наносить удары по объектам ХАМАС. Так, истребители поразили палестинские военные структуры, расположенные в многоэтажных зданиях. Видео момента удара есть в распоряжении «Известий».

В свою очередь, боевики ХАМАС заявили, что смогли захватить 14 израильских танков. В своих соцсетях они выложили видео с бронетехникой, над которой поднимают флаг палестинской группировки. По предварительным данным, в руки боевиков также попали 10 бронетранспортеров «Намер», бронетранспортер М113 и несколько автомобилей Hammer.

Помимо этого, представители ХАМАС сообщили, что им удалось захватить в плен израильского генерала Нимрода Алони. Согласно заявлениям боевиков, он находится в секторе Газа.

По словам корреспондента «Известий» Ибрагима Исбайта, ЦАХАЛ перебросила военных в приграничную зону для участия в военной операции. Он рассказал, что в этих районах то и дело слышны выстрелы и взрывы, а местное население находится в бомбоубежищах. Корреспондент отметил, что это сильнейшее обострение ситуации в регионе за всю историю противостояния Израиля и Палестины.

Конфликт между Израилем и Палестиной — погибшие и пострадавшие

По данным телеканала Sky News, из-за обстрелов со стороны ХАМАС погибло более 40 человек, еще 740 получили ранения. Как отметили в публикации, это нападение стало самым смертоносным для Израиля за последние годы.

Экстренные службы Иерусалима занимаются эвакуацией раненых и доставкой их в медучреждения. На предоставленных корреспондентом «Известий» кадрах видно, как спасатели загружают носилки в вертолет.

Как сообщил минздрав Палестины, в результате израильских атак по сектору Газа погиб 161 палестинец, пострадал 931 человек.

Конфликт между Израилем и Палестиной — реакция других стран

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Москва призывает стороны конфликта к прекращению огня, отказу от насилия и налаживанию переговорного процесса, который будет нацелен на установление прочного и всеобъемлющего мира на территории Ближнего Востока. Она подчеркнула, что конфликт, не утихающий уже 75 лет, не имеет силового решения и может быть урегулирован только дипломатическими средствами.

В свою очередь, посол Палестины в РФ Абдель Хазиф Нофаль заявил, что мирные переговоры с Израилем возможны только в том случае, если будет соблюден принцип двух государств. Он добавил, что ответственность за эскалацию конфликта лежит исключительно на израильской стороне.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил о намерении американских властей в ближайшие дни предоставить Израилю всё необходимое для защиты своей территории. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты наблюдают за развитием ситуации, и выразил соболезнования родственникам погибших.

Президент США Джо Байден заявил о безоговорочном осуждении нападения боевиков ХАМАС на Израиль. Он также предостерег любые другие заинтересованные стороны от враждебных действий по отношению к Израилю. Кроме того, американский лидер сообщил, что США выделят израильской армии военную помощь в размере $8 млрд.

Советник верховного лидера Ирана генерал-майор Рахим Сафави поддержал произведенные палестинской группировкой ракетные удары по Израилю и освобождение Палестины и Иерусалима.

В Берлине из-за возможных последствий обострения конфликта между Палестиной и Израилем были усилены меры безопасности в еврейских и израильских учреждениях. Экстренные службы города также получили сообщение о сложившейся ситуации.