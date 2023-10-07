Посол Палестины в РФ допустил начало религиозной войны в регионе

Эскалация между Палестиной и Израилем может привести к началу третьей интифады (арабское освободительное движение, направленное на освобождение территории. — Ред.) и началу полноценной религиозной войны во всем регионе, заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль в интервью «Известиям» 7 октября.

«Проблема незаконных поселений, проблема статуса Иерусалима, проблема конфискации палестинских земель у их законных владельцев, убийства палестинцев в палестинских городах — всё это показывает, что происходит серьезная эскалация политики Израиля против палестинцев на Западном берегу», — заявил Нофаль.

Переговорного процесса между странами сейчас нет. Идут активные боевые действия и отмечается нарастание эскалации.

«Пока каких-либо переговоров с Израилем нет. Но официальная позиция палестинского руководства — осуждение израильской агрессии. Операция стала защитной реакцией палестинского народа в ответ на эскалацию политики Израиля», — указал посол.

Представитель Палестины отметил, что возможно начало интифады, если политика Израиля по отношению к палестинцам не изменится.

«Если Израиль продолжит действовать в том же духе и ущемлять положение палестинцев, более того, если кабинет Нетаньяху продолжит следовать текущим курсом, это может привести к религиозной войне. Это самое опасное, что может произойти в нашем регионе. Религиозная война обернется катастрофой для всех сторон», — заключил посол.

Утром в субботу территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Позже истребители армии Израиля нанесли удары по военным структурам ХАМАС в двух многоэтажных зданиях в секторе Газа, используемых высокопоставленными террористами ХАМАС для террористической деятельности. В ответ на взрыв жилой башни в центре города Газа боевики наносят крупный ракетный удар 150 ракетами по Тель-Авиву.

Издание Haaretz со ссылкой на полицию сообщило, что при нападении ХАМАС на территорию Израиля вторглись всего 200–300 боевиков палестинской группировки. В данный момент боевики ХАМАС контролируют несколько населенных пунктов, а также аванпосты израильской армии, где держат военных в заложниках.