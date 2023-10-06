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Пятый канал презентовал проекты нового сезона

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Фото: 5-tv.ru
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Пятый канал официально открыл новый сезон. Это большой праздник, тем более что Ленинградскому телевидению, продолжателем традиций которого является канал, в этом году исполняется 85 лет.

На презентации присутствовали актеры сериала «Наш спецназ».

«Мы практически не расстаемся», — рассказал актер сериала Сергей Горобченко, говоря о своих коллегах по многосерийному фильму.

Пятый канал для презентации обустроил сцену в виде музыкального ринга. Сезон артисты канала открывали музыкальным попурри. Так, на сцене спели полковник Рогозина и майор Круглов — актеры из сериала «След». Он уже вошел в историю как самый продолжительный по количеству серий — снято свыше 3 тыс. В эфире Пятого сейчас идет новый, 16-й сезон с новыми героями.

«Мне очень нравятся последние ребята, которые пришли. У них глаза горят, они хотят. И здесь очень важно почувствовать, что такое фэсовец», — заметила актриса сериала «След» Ольга Копосова.

Пятый канал идет в ногу со временем и стабильно занимает ведущие позиции по телесмотрению.

«Мы продолжаем развиваться, мы делаем всё для наших любимых телезрителей. Мы постоянно осваиваем новые технологии. Мы построили самый современный эфирный комплекс. И это тоже еще один вклад в наш, друзья мои, успех», — заявил генеральный директор Пятого канала Юрий Шалимов.

Как рассказала генеральный директор сейлз-хаус «ЭВЕРЕСТ» Каролина Соколова, Пятый канал с 2010 года вырос больше чем в 3,5 раза, с доли 2 до 6,5. Она назвала это колоссальным результатом.

Пятому каналу нет равных в детективном жанре. Среди проектов канала «Свои», «Наш спецназ», «Условный мент», «Филин», «Крепкие орешки», «Стражи Отчизны». Уже скоро телезрителей ждет совсем необычная новинка. Сериал «Витязи» расскажет про древнерусский спецназ — премьера 6 ноября.

«Это очень увлекательный, детективный, интригующий, сногсшибательный проект! Но который происходит в древнее время, со своими уклонами, со своими устоями. Но которые безумно правильные выстроенные, проверенные, которые нам передались веками», — поделился актер сериала «Витязи» Олег Малышев.

Продолжаются съемки и «Великолепной Пятерки». Это сериал об оперативниках из Санкт-Петербурга, которые расследуют убийства, изобличают преступников и при этом остаются обычными людьми.

«Женская аудитория видит все мужские психотипы, какие есть: у нас есть и характерный, и возрастной, и брутал, и любовник, и интеллектуал», — рассказал актер сериала «Великолепная Пятерка» Нодар Джанелидзе.

Также в эфире продолжат выходить программы об известных артистах «Они потрясли мир» и «Светская хроника», а в проекте «Знание — сила!» эксперты продолжат тестировать популярные продукты и товары.

Первые на экране: путь от Ленинградского телевидения к Пятому каналу за 85 лет
Экспериментальные эфиры, трансляции мирового уровня и главный выпускной страны

Кроме того, в этом году десять лет исполняется проекту «День Ангела». Его герои — воспитанники детских домов — больше всего мечтают найти любящих маму и папу. Эту заветную мечту и старается исполнять Пятый канал.

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