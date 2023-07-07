Первые на экране: путь от Ленинградского телевидения к Пятому каналу за 85 лет

Первый в стране прямой репортаж и первая передвижная телестудия , появление цветного вещания и телесуфлера, возрождение главного выпускного праздника и, конечно, сотни программ, ставших любимыми для целых поколений . Это лишь немногие из достижений Ленинградского телевидения и его непосредственного преемника — Пятого канала. Ровно 85 лет назад — 7 июля 1938 года — в эфир Северной столицы впервые вышла постановочная передача , а с августа началось регулярное вещание. Как изменилось за свою долгую историю одно из главных СМИ страны и что осталось неизменным — в репортаже «Известий» .

Передовики и производство

Сегодня Пятый канал — один из крупнейших федеральных телеканалов . Он входит в первый мультиплекс, включен в число общероссийских обязательных общедоступных каналов. В его сетке вещания — новостные выпуски с обзором событий в стране и мире, информационно-развлекательные, научно-познавательные и документальные программы, детективные сериалы (любопытный факт: в 2022 году в эфир Пятого вышло 503 премьерные серии, запущено в производство еще 702 новых эпизода). А начиналось всё с единственной передачи, которая длилась два часа и включала в себя концерт и отрывки из кинофильмов.

Историю телевидения в СССР принято отсчитывать с 1931 года — тогда в Москве появились первые регулярные передачи. Но технология была еще механической . Первый же телецентр с электронным вещанием открылся именно в Ленинграде в 1938-м , за два года до столицы. С этого момента и начинается отечественное ТВ уже как массовое, а не узко экспериментальное явление.

Первая передача Опытного ленинградского телецентра: поет 3.А. Монахова, аккомпанирует 3.А. Столлер, оператор И.В. Чуркин. 1938 год Фото: архив Пятого канала

Ленинград потом еще не раз оказывался в авангарде индустрии: в 1949-м там впервые провели прямую трансляцию, в 1952-м стали использовать телесуфлер, в 1962-м начали цветное вещание, опять-таки опередив Москву… Во многом это было связано с тем, что именно в городе на Неве действовал основанный в 1932-м Всесоюзный научно-исследовательский институт телевидения (ВНИИТ), где и проводились главные разработки в этой сфере.

— Ленинградское телевидение было передовым в стране. В содружестве с ВНИИТ мы улучшали качество вещания для того, чтобы можно было проводить трансляции на международном уровне . Те технические новшества, которые появлялись в институте, опробовались здесь и затем уже постепенно распространялись по стране, — поделился с «Известиями» Григорий Алексанян, старший специалист внестудийного вещания Ленинградского ТВ и затем Пятого канала, чей трудовой путь начался как раз во ВНИИТ.

Техника и смекалка

Корреспондент Алевтина Аристархова попала на Ленинградское телевидение летом 1963 года, как раз когда канал праздновал 25-летие. И вся дальнейшая эволюция эфирных средств проходила буквально на ее глазах.

— Поначалу репортажи и новости шли в основном на фоне фото, поскольку мало было кинокамер. Потом появилась большая камера «Конвас», а затем и «Родина», синхронная камера . Далее мы перешли на узкую пленку, и в нашем арсенале оказалась парочка чехословацких камер. Одну из них я взяла в руки и некоторое время сама снимала репортажи, — вспоминает Алевтина Аристархова в беседе с «Известиями».

Американский художник и писатель Рокуэлл Кент с женой в студии Ленинградского телевидения. 1962 год Фото: ТАСС/Василий Федосеев

Ну а на рубеже 1980-х в СССР пришла эра массового цветного телевещания — и опять благодаря Ленинграду . В преддверии Олимпиады-80 ВНИИТ разработал камеры КТ-132, пригодные для использования в передвижных телестанциях (ПТС). Целый ряд таких комплексов был создан для трансляции этого события, после чего они были распределены по стране, в том числе ряд оснащенных ПТС попал в Ленинград.

— Сначала у нас было две машины, потом четыре. Обычно мы распределяли их между спортивным и художественным вещанием — в зависимости от того, какие требовались объективы, — объясняет Григорий Алексанян.

Но, конечно, несмотря на весь технический прогресс, сотрудникам приходилось проявлять фантазию и смекалку , постоянно придумывать нестандартные способы воплощения замыслов.

В первой студии Ленинградского телецентра во время работы телемоста Ленинград – Сиэтл. 1986 год Фото: ТАСС

Особенно ярко это проявлялось в художественном вещании — трансляциях телеспектаклей, эфирах для детей . Режиссер Татьяна Орлова, работавшая на Ленинградском телевидении с 1964 года, вспоминает: многое изобретали и делали вручную.

— Я работала в детской редакции, у нас была передача «Сказка за сказкой». И нам, например, нужно было показать, как летит огнедышащий дракон. Брали куклу на рире, синем фоне (предшественник современного хромакея. — «Известия»), протаскивали ее, а из гримерной приносили баллончик с лаком для волос и поджигали струю, — рассказала Татьяна Орлова.

Музыка на Неве

Собеседники «Известий» отмечают: Ленинградское телевидение вообще отличалось креативностью и, быть может, большей свободой, чем столичное. Именно в Северной столице начали знакомить публику с клипами The Beatles и Queen; именно там в 1984-м появилось и первое музыкальное шоу в стране — «Музыкальный ринг» . Популярные эстрадные звезды не только пели на нем, но и общались со зрителями, которые задавали подчас очень смелые вопросы. А в 1985-м состоялся легендарный телемост между континентами, став одним из символов перестройки . И это был не единичный пример. Передачи, которые выходили тогда в Ленинграде, смотрела вся страна: «Телекурьер», «Зебра», «Большой фестиваль», «Пятое колесо»…

1990-е стали для канала непростым периодом : преобразованный в «Петербург — Пятый канал», он менял регионы вещания, формы собственности, частоты. Но продолжал работу. А новое дыхание получил уже в нулевые : в 2004-м закрепил за собой нынешнее название, в 2007-м получил по указу президента статус общероссийской телерадиовещательной организации, наконец, в 2008-м вошел в состав Национальной Медиа Группы .

В передаче Ленинградского телевидения «Музыкальный ринг» участвует цыганский ансамбль «Тернен». 1987 год Фото: РИА Новости/Михаил Макаренко

Одним из символов позитивных перемен стало возрождение легендарной ленинградской традиции — праздника выпускников «Алые паруса» . Произошло это в 2005 году как раз благодаря Пятому каналу, Акционерному Банку «РОССИЯ» и правительству Санкт-Петербурга. И с тех пор каждый год канал отвечает за прямую трансляцию всего шоу и организует его водно-пиротехническую часть.

Именно «Алые паруса» принесли каналу множество престижных международных призов — в частности, четыре золотые и одну серебряную награды мирового конкурса Global Eventex Awards и три статуэтки, включая главную, премии Best Event Awards World.

Трансляция финальной части праздника на Пятом регулярно оказывается в лидерах телевизионного рейтинга . В этом году она заняла первое место федерального эфира в ключевой для канала аудитории «Все 25–59». В ночь с 24 на 25 июня 9,5% телезрителей России следили за проходом парусника под залпы салютов в прямом эфире канала. А совокупная аудитория «Алых парусов – 2023» составила почти 33 млн человек — абсолютный рекорд за всю историю праздника. Причем количество просмотров онлайн-трансляции в интернете впервые превысило 10 млн.

Праздник «Алые паруса» в выпускную ночь 2005 года Фото: ТАСС/Игорь Акимов

— «Алые паруса» — грандиозное мероприятие. Не только для тысяч выпускников, но и для их родителей и всех, кто следит за шоу с экранов телевизоров. Для меня бриг с алыми парусами — не только символ мечты, ожидания, чуда, но еще и символ родного города . До сих пор помню свои эмоции, когда на одном из выпускных я вместе с Сергеем Рогожиным исполняла песню «Ассоль», а по Неве шел прекрасный парусник. Дыхание перехватывало, и слезы радости выступили, — поделилась воспоминаниями в беседе с «Известиями» певица Зара, выступившая на празднике в 2019-м. А Юлианна Караулова, певшая на Дворцовой площади в этом году, после выхода со сцены не скрывала эмоций: «Великолепно, феноменально, удивительно, восхитительно!»

Кстати, у «Алых парусов» нынешний год тоже юбилейный: 55 лет с момента первого общегородского праздника выпускников в Ленинграде. Преемственность сохраняется и здесь.

Индивидуальность и добрые дела

В 2017 году на базе новостных служб Пятого канала, телеканала РЕН ТВ и газеты «Известия» был создан крупнейший частный информационный холдинг МИЦ «Известия» . Теперь новостные редакции внутри МИЦ глубоко интегрированы, что позволяет еще оперативнее и эффективнее освещать происходящее в стране.

На сегодняшний день, по данным Mediascope, Пятый канал входит в топ-4 федеральных каналов в базовых аудиториях «Все 4+», «Все 18+» . И в обеих аудиториях в 2022 году установлены абсолютные рекорды по показателям: 7 и 7,3% соответственно. Это далеко не все цифры, которыми гордится канал. А ведь у Пятого есть еще множество отраслевых наград, включая целый ряд ТЭФИ. Рейтинги и премии показывают: он интересен и молодым, и возрастным зрителям, но главное — сохраняет свое лицо, индивидуальность.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Я каждый день включаю Пятый канал. От других он отличается, безусловно, интонацией. Более мягкой, интеллигентной, доброй , — призналась «Известиям» Любовь Усимова, редактор Ленинградского телевидения. — Когда я в 1968 году пришла на канал, то попала в дирекцию программ, руководителем которой была Нина Пономарева. Она научила нас вниманию, перепроверке, дисциплине, честности. И все 52 года, пока я работала, следовала этим правилам. Культура, интеллигентность, знания и желание познать неизвестное и, конечно, драйв, страсть к работе — это у сотрудников Пятого канала осталось неизменным.

Любовь Усимова отмечает и особую человечность Пятого. Недаром именно здесь появились и прижились благотворительная программа «День ангела» и телемарафон «День добрых дел» . «Это было, когда я еще работала, и сразу было ощущение, что так оно и должно быть», — резюмирует собеседница «Известий».

«День добрых дел» за время существования проекта собрал более 4,85 млрд рублей, а «День ангела» помог обрести семьи 370 воспитанникам детских домов.

И нет сомнений, что добрые дела продолжатся, бриг «Россия» под алыми парусами будет каждый год выходить в акваторию Невы, а зрители по всей стране — получать всё новые и новые увлекательные передачи, сериалы, прямые эфиры и репортажи. Поскольку у канала есть главное: прекрасный коллектив и преданные зрители.

— Я хотел бы от себя, от наших любимых зрителей поблагодарить всех тех, кто отдает свое сердце на создание современного российского телевидения , — обратился по случаю юбилея к публике и сотрудникам гендиректор Пятого канала Юрий Шалимов.