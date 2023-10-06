На Сахалине из-за сильных ливней уплыл дом
В результате сильнейших ливней на Сахалине уплыл целый дом. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении «Известий» 6 октября.
На них видно, как по образовавшемуся из-за дождя потоку проплыла постройка, сошедшая с фундамента. Дом с трубой проплыл мимо другого участка и застрял. Автор видео посчитал, что из-за этого может образоваться запруда, которая вызовет новые затопления.
Ранее, 6 октября, по южной части острова Сахалин в Южно-Сахалинском городском округе объявили режим чрезвычайной ситуации из-за прохождения тайфуна. Мэр города Сергей Надсадин сообщил, что уже затопило более 20 домовладений.
5 октября на побережье Сахалина спрогнозировали волны высотой больше 4 м, вызванные землетрясением магнитудой 6,6, которое произошло к югу от японского архипелага Идзу.